Kuhberg soll im Tourismus wieder eine Geige spielen

Der Hausberg der Stützengrüner und Schönheider hat als Ausflugsziel an Bedeutung verloren. Das soll nun wieder anders werden.

Von Mario Ulbrich und Eberhard Mädler

erschienen am 21.11.2016



Stützengrün/Schönheide. Am Wochenende? Da fahren wir auf den Kuhberg ... Noch vor 30 Jahren war das eine häufige Antwort auf die Frage, was eine Familie im Westerzgebirge an ihren freien Tagen plant. Der 794 Meter hohe Kuhberg ist noch immer da, als Ausflugsziel aber ist er aus dem Bewusstsein vieler Menschen verschwunden.

Zahlreiche Einheimische wünschen, dass sich das wieder ändert. In der aktuellen Umfrage der "Freien Presse" zu den Lebensumständen in der Region entlang der Mulde gab es auf die Frage, ob der Kuhberg touristisch stärker vermarktet werden soll ein klares Ja: 73,5 Prozent der Befragten waren dafür, nur 4,5 Prozent hielten das nicht für nötig. 22 Prozent war dieses Thema egal.

Das Umfrageergebnis ist Wasser auf die Mühlen der Gemeinschaft "Rund um den Kuhberg", zu der Schönheide, Stützengrün und Steinberg gehören. "Wir haben konkrete Vorhaben, die den Kuhberg stärker ins Bewusstsein rücken sollen", sagt Volkmar Viehweg. Der Stützengrüner Bürgermeister ist Vorsitzender der Gemeinschaft.

Ab dem Frühjahr soll sich die Kuhbergregion über eine Website im Internet präsentieren. Zudem wird eine Halbtags-Stelle geschaffen. Viehweg: "Eine Person mit entsprechenden Vorkenntnissen soll künftig die tourismusbezogenen, kulturellen und sportlichen Aktivitäten unserer Region zusammenführen." Für beide Vorhaben fließen 60.000 Euro Fördermittel aus dem Leader-Programm, mit dem der Freistaat den ländlichen Raum unterstützt. Darüber hinaus ist eine handliche Broschüre in Arbeit, die über Feste, Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen und Unterkünfte in den Kuhberggemeinden informiert.

Bis Ende November läuft eine Bestandsaufnahme aller Wanderwege, die danach für die neue Saison auf Vordermann gebracht werden sollen. "Künftig wollen wir Wandertouren zu speziellen Themen anbieten", sagt Viehweg. Dies sollen regionale Sagen wie die vom Goldenen Hirsch, geografische Besonderheiten wie die Quellen für das Wernesgrüner Bier oder historische Ereignisse wie der Flugzeugabsturz im Kuhbergwald sein.

Perspektivisch sollen die Skiwege rund um den Kuhberg ausgebaut werden. Neben der ortsverbindenden Kuhbergloipe und den beiden Rundloipen in Schönheide denke man über eine Schneeroute durch das Weißbachtal in Stützengrün nach, sagt Viehweg. Für Radfahrer sollen Anbindungen an überregionale Radwege geschaffen werden.

Einen formalen, aber wichtigen Schritt hat die Kuhberggemeinschaft vor anderthalb Wochen mit einer Satzungsänderung getan. Die Kommunen agieren jetzt nicht mehr als Gebiets-, sondern als Interessengemeinschaft. Weil das keinen Separatismus erwarten lässt, sichert es die Unterstützung der Tourismusverbände Erzgebirge und Vogtland. "Alleingänge hatten wir ohnehin nicht vor", sagt Volkmar Viehweg.