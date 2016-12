Landesdirektion nimmt Kreis wegen FC Erzgebirge in Schutz

War die Pacht fürs Erzgebirgsstadion zu niedrig, wurden Namensrechte verschenkt? Die Kritik des Rechnungshofs kann von der Rechtsaufsicht nicht nachvollzogen werden. Auch unter Kreisräten ist man sich uneins.

Von Andreas Luksch

erschienen am 16.12.2016



Aue. Auf den ersten Blick können andere Profi-Fußballvereine von diesen Schnäppchen nur träumen: Seit mehr als 20 Jahren zahlt der FC Erzgebirge Aue an den Erzgebirgskreis die gleiche geringe Stadionpacht. Zudem kassieren die Veilchen von der Erzgebirgssparkasse von 2011 bis 2020 insgesamt 4,5 Millionen Euro für die Nutzungsrechte am Stadionnamen - obwohl das Geld eigentlich dem Stadioneigner, dem Erzgebirgskreis, zufließen müsste. Doch der hat die Vermarktungsrechte an den FCE abgetreten. Der Sächsische Rechnungshof fand dieses Finanzgebaren jetzt bedenklich. In seinem Jahresbericht witterte er sogar einen Verstoß gegen das EU-Wettbewerbsrecht.

Auch die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat die Problematik im Blick. Wie sie "Freie Presse" mitteilt, steht sie als Rechtsaufsichtsbehörde jedoch hinter dem Erzgebirgskreis. Dieser geht davon aus, dass die mit dem FCE vereinbarte Pacht marktangemessen ist. Zum einen sei die Immobilie in den vergangenen Jahren unsaniert und somit kaum noch ligatauglich gewesen. Zum anderen sei sie nicht nur für den Profifußball genutzt worden. Darüber hinaus wurden die Kosten des Kreises mit der vereinbarten Pacht gedeckt. Ebenfalls sei zu berücksichtigen, heißt es aus der Kreisverwaltung, dass der Verein selbst in die Liegenschaft investiert habe, obwohl der Landkreis Eigentümer ist. "Insofern sind hier keine rechtsaufsichtlichen Maßnahmen angezeigt", so LDS-Sprecher Ingolf Ulrich. Das treffe ebenso auf die Übertragung der Namensrechte zu. Der Erzgebirgskreis könne frei entscheiden, welche freiwilligen Aufgaben er erfüllen will - zumal bei dessen "guter Haushaltslage". Zudem, so der LDS-Sprecher, sei die Kenntnis des Marktwertes der Namensrechte bei der Neufestlegung des Pachtzinses eingeflossen. Im Kreistag ist jüngst beschlossen worden, dass der FCE ab 2018, wenn die neue Arena voll genutzt werden kann, tiefer in die Tasche greifen muss. Dann werden statt der jetzt reichlich 50.000 Euro pro Jahr, wenn der Club weiter zweitklassig spielt, 350.000 Euro fällig und 250.000 Euro, wenn er absteigt.

Bleibt das EU-Wettbewerbsrecht. "Ein Verstoß ist nicht erkennbar", versichert Landrat Frank Vogel (CDU). Der Rechnungshof habe den Erzgebirgskreis nur "vorsorglich" auf mögliche Verstöße hingewiesen. Dies sei aber weder begründet noch rechtlich untersetzt worden. Etwa der Stadionneubau als größter Finanzposten sei ordnungsgemäß bei der Europäischen Kommission angezeigt worden. "Esgab keinerlei Nachfragen", so Landrat Vogel.

Anders bei Kreispolitikern. Für die Grünen im Kreistag meldete etwa Ulrike Kahl jetzt Nachbesserungsbedarf an. Sie gehört zu jenen zehn Kreisräten, die 2015 gegen den Stadionneubau stimmten. Aus ihrer Sicht müsse der Kreistagsbeschluss zur Abtretung der Namensrechte an den FCE nachgeholt werden. "Das wurde damals einfach an uns vorbei gemacht", sagt sie. Das sieht Landrat Vogel nicht so. Mit dem geänderten Pachtvertrag sei ein solcher Beschluss mittlerweile "entbehrlich".

Während Fraktionschef Jürgen Förster (Freie Wähler) die Kritik des Rechnungshofes "überhaupt nicht nachvollziehen" kann, verteilt sein Amtskollege im Kreistag, Karsten Teubner von der AfD, ein dickes Lob an den Rechnungshof. "Die millionenschwere Hilfe für den Profifußball hat ja schon ein Geschmäckle." CDU-Fraktionschef Sylvio Krause sieht in der Unterstützung des FCE hingegen eine klare politische Entscheidung. "Es nützt doch nichts, wenn wir etwas beschließen, das der Verein am Ende nicht stemmen kann", erklärt er so manchen finanziellen Drahtseilakt.