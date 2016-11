Lange Schulwege und taube Ohren

Wegen einer Umleitung fahren Schüler fast eine Stunde länger von Schneeberg nach Eibenstock. Ihr Ruf nach einem günstigeren Bus wird bislang nicht erhört.

Von Heike Mann

erschienen am 10.11.2016



Eibenstock/Schneeberg. Loreen Gaszi will am Beruflichen Gymnasium (BSZ) in Schneeberg ihr Abitur machen. Wie allen in ihrer Klasse ist ihr der Wechsel von der Oberschule ans Gymnasium nicht leicht gefallen. Für die Eibenstocker Schüler kommt es seit Schuljahresbeginn aber noch dicker: Wegen der gesperrten Straße in Burkhardtsgrün fährt ihr Bus einen Umweg, fast eine Stunde mehr sind sie unterwegs. "Dazu kommt noch eine Wartezeit von 45 Minuten, sodass wir an langen Schultagen erst gegen halb fünf in Eibenstock sind", schildert Loreen Gaszi die Situation. Für sie selbst ist der Tag noch länger, weil sie nach Weitersglashütte muss.

"Wenn ich nach Hause komme, bin ich froh, dass ich überhaupt noch die Augen offen halten kann, geschweige denn, dass ich Lust habe, die Hausaufgaben zu erledigen oder zu lernen", so die Schülerin, für die der Wecker früh um 5 Uhr klingelt. "Ich falle todmüde ins Bett, Freizeit haben wir eigentlich gar nicht mehr, treffen mit Freunden geht bloß noch am Wochenende", pflichtet Mitschülerin Marleen Seidel bei.

Für 39 Eibenstocker Schüler, die das Johann-Gottfried-Herder Gymnasium in Schneeberg besuchen, besteht das gleiche Problem. Eltern von ihnen haben sich in mehreren Schreiben an den Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS), die Regionalen Verkehrsbetriebe Erzgebirge (RVE), ans Landratsamt und an den Eibenstocker Bürgermeister gewandt. Der VMS hat für ihren Wunsch nach einer schnelleren Verbindung bisher kein offenes Ohr. Schulwege- und Wartezeiten seien einzeln zu betrachten, "zumutbar" sei "ein 60 Minuten übersteigender Schulweg" unter anderem bei einer "atypischen Wohnsituation eines Schülers" oder "wenn ein überregionales Ausbildungsangebot wahrgenommen wird", heißt es in einem Antwortschreiben.

Nun bekamen die Schüler aus Eibenstock mit, dass es für Carlsfelder und Wildenthaler Schüler aus dem Herder-Gymnasium eine Lösung gab. Der VMS habe nach den Oktoberferien einen Bus zur Verfügung gestellt, der sich den Umweg über Hundshübel, Zschorlau und zweimal nach Burkhardtsgrün spart. Er ist nur 35 Minuten unterwegs, die Schüler sind zeitiger zu Hause.

Die Schüler vom BSZ fragen sich, warum sie nicht die Möglichkeit eingeräumt bekommen, mit dem Sonderbus zu fahren. Die Frage haben sie an den VMS gestellt und zur Antwort bekommen, dass sie dafür nicht den entsprechenden Fahrausweis haben. Den dürften sie auch nicht beantragen, weil sie unter der "Zumutbarkeitsgrenze" mit ihrer Fahrtzeit von Schneeberg nach Eibenstock liegen würden. Loreen Gaszi und ihre Mitschüler verstehen nicht, wieso ein großer Bus mit sechs bis zwölf Schülern fährt und sie mit diesem nicht fahren dürfen. "Wir möchten einfach einen Bus mit unserem normalen Schülerfahrausweis nutzen können, der nicht über fünf Orte fährt."

Die Schüler haben schon mehrfach versucht, das Problem zu klären. Wenn man bei VMS und RVE anrufe, treffe man auf vollkommene Ignoranz. "Niemand nimmt den Hörer ab, man wird aus der Leitung geschmissen, E-Mails werden nicht beantwortet", so Loreen Gaszi.

Auf Nachfrage von "Freie Presse" teilt die Pressestelle des VMS mit, dass derzeit noch Abstimmungen zwischen den Beteiligten - VMS, RVE und Landratsamt - laufen. Eine konkrete Information dazu könne erst kommende Woche erfolgen.