Lauter-Bernsbach: Wäschetrockner in Flammen

erschienen am 07.09.2016



Lauter-Bernsbach. Im Keller eines Einfamilienhauses hat ein Wäschetrockner am Mittwochnachmittag in Lauter-Bernsbach Feuer gefangen. Nach ersten Informationen wurde bei dem Brand am Hasensteig niemand verletzt. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren sollen den Brandherd schnell gelöscht haben. Die Brandursache ist noch unbekannt. Auch zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (fp)