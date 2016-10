Lichterstreit: "Alles Kommerz"

Bis 6. Januar oder Mariä Lichtmess? Das Echo auf die Aussage eines Leipziger Theologen über das Ende der Weihnachtszeit ist groß - aber geteilt.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 24.10.2016



Schneeberg. Wie lange im Erzgebirge die Schwibbögen leuchten sollen - dazu hat ein Fachmann jüngst bei einem Vortrag in Schneeberg einen klaren Rat abgegeben: Die eigentliche Weihnachtszeit ende am 6. Januar, erklärte der Leipziger Theologe Wolfgang Ratzmann. Mariä Lichtmess spiele in den kirchenamtlichen Festlegungen bei der Frage nach dem Abschluss des Weihnachtsfestes keine Rolle.

Eine Aussage, die in den vergangenen Tagen ein ungeahntes Echo auslöste. Ein von der "Freien Presse" veröffentlichter Artikel über das Weihnachtsende wurde im Netz zigtausendmal gelesen und im sozialen Netzwerk Facebook dutzendfach kommentiert - und zwar durchaus kontrovers. Eine Frau aus Zwönitz schreibt: "Bei mir persönlich brennt die Weihnachtsbeleuchtung bis 2.Februar. Ich denke, es sollte jeder für sich entscheiden." Eine andere Frau kommentiert: "Geschmückt werden darf nach dem Totensonntag und stehen bleibt alles bis Mariä Lichtmess am 2. Februar. Wenn am 6. Januar alles weg sein soll, lohnt sich der Aufwand ja gar nicht."

Andere Online-Kommentatoren verteidigen hingegen ein frühes Löschen der Lichter: "Weihnachten endet für mich am 6.1. War schon immer so und wird es auch bleiben", schreibt eine Nutzerin. Die Forderung, die Lichter bis Mariä Lichtmess brennen zu lassen, sei "alles nur Kommerz."

Der Hintergrund: Ende vergangenen Jahres hatten Gabriele Lorenz, Bundesvorsitzende des Erzgebirgsvereins, Johannes Uhlig, Superintendent des Kirchenbezirks Aue, und der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Krauß in einer gemeinsamen Erklärung gefordert, die Erzgebirger mögen bis 2. Februar die Weihnachtsbeleuchtung in den Fenstern und Vorgärten stehen lassen. Denn aus kirchlicher Sicht ende die Weihnachtszeit mit dem 2. Februar und für den Tourismus liege darin Wachstumspotenzial.

Das Erzgebirge ist in der Frage bislang zweigeteilt. Das zeigte sich auch schon während des Vortrages von Ratzmann in Schneeberg. Ein Zuhörer forderte, Weihnachten dürfe man nicht "ins Unendliche aufplustern." Ein anderer sagte: "Die Besinnlichkeit nachklingen zu lassen, ist ganz entscheidend."

Ratzmann versuchte schließlich zu vermitteln: Die Fragen, wann Weihnachten endet und die Lichter zu löschen sind, seien aus Sicht der Theologie keine letzte Fragen. "Das kann also auch heißen, es mal so oder so zu machen."