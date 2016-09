Lisa-Marie entert Deutschlands BÃ¼hnen

Lisa-Marie entert Deutschlands Bühnen

Studium in Berlin, Schauspiel im Gebirge: Die Alberodaerin Lisa-Marie Ramsbeck reizt Kontraste aus - auch in ihrer neuen Rolle als Piratenbraut.

Von Lars Rosenkranz

erschienen am 20.09.2016



Aue/Berlin. Der Szenenwechsel konnte kontrastreicher nicht ausfallen: Eben noch wandelte Lisa-Marie Ramsbeck durch die ländliche Beschaulichkeit ihres Heimatortes Alberoda, am nächsten Tag stand sie auf dem harten hauptstädtischen Pflaster Berlins.

Dort studiert die junge Frau seit dieser Woche die bei vielen ach so begehrte Schauspielkunst. "Ich freu mich sehr, diesen Platz bekommen zu haben", sagt die 20-Jährige. "Die Schule in Charlottenburg hat einen wirklich guten Ruf, da kommen viele bedeutende Darsteller her." Den Tausch "Provinzkaff gegen Metropole" habe sie bestens verkraftet, erklärt sie am Telefon. Berlin gefalle ihr sehr gut.

Gleich in den ersten Tagen ging es dort "in medias res", auf gut deutsch: in die Vollen. Tanz, szenische Bewegung und Schauspielunterricht bestimmten täglich den Stundenplan. Lisa-Marie sind die weltbedeutenden Bretter und das Agieren vor Publikum allerdings nicht fremd. Denn schon während der Schulzeit am Clemens-Winkler-Gymnasium in Aue kam sie, auf Empfehlung einer Lehrerin, zum Eibenstocker Thalia-Theater.

Ein Jahr nach dem Abi gehörte sie dann bereits zum Ensemble der Eibenstocker Agentur "Comediantes", einer mobilen Theatergruppe um Regisseur Wolfram Christ. "Warum Frauen in Rätseln sprechen" hieß ihr Einstands-Stück.

Jetzt, zwei Jahre später, erhält sie dort die zweite Hauptrolle in der One-Woman-Show "Klar zum Entern!" Darin gibt sie die klassische Piratenbraut aus dem 16. Jahrhundert, die Francis Drake ins Bett kriegen will - oder umgekehrt.

Drake, Freibeuter seiner Majestät der Königin, vollzieht die Ehe vor der versprochenen Heirat: Er vernascht eine blutjunge Spelunken-Deern mit Hilfe köstlich schmeckender Erdäpfel, die er von einer Kaperfahrt aus Südamerika mitbrachte. Zur Trauung kommt's allerdings nie, was ihm die mit vielen Wassern gewaschene Maid übel nimmt. Mit rabenschwarzer Wut im Herzen sinnt sie auf Rache.

Das kostengünstige Spiel-Format der meist in Hotels und Restaurants agierenden "Ein-Frau-Spektakel" hat sich seit Gründung der Agentur bestens bewährt. "Wir helfen damit vielen Gastronomen, einen Zusatzwert für Gäste zu schaffen. Und haben damit zugleich auch unser Auskommen", umschreibt Regisseur Christ jenes bunte Treiben, das die jungen Darsteller in zahlreiche Gasthäuser bringt, etwa nach Mecklenburg, Thüringen und neuerdings auch nach Nordrhein-Westfalen. Nur hier in Sachsen hält man sich mit Engagements für die "Comediantes" noch zurück.

Dabei klingt die Werbung reizvoll: "Wir sind für den Intimbereich zuständig. Wir agieren gern in ganz kleinem Rahmen", verspricht Christ. Was wörtlich zu nehmen ist. Eine Spielfläche von zwei mal zwei Metern genügt, um allen Lust zu bereiten. Oft genug biegen sich die Gäste dabei vor Lachen.

Die neue Freibeuter-Posse nun hat in Kürze in der Heimat Premiere: Am 1. Oktober sprudelt im Bad Schlemaer Kurhotel nicht nur der Musikbrunnen, wenn Lisa-Marie ihre Gäste standesgemäß an Bord pfeift. Das Spektakel ist als Dinner-Show aufgebaut, will heißen: In einer Abfolge von spitzzüngigen, mit Kraftausdrücken gespickten Hass-Tiraden serviert man Kraftbrühe, Schweinerolle nach Freibeuterart und Rum-Kirsch-Gefrorenes zum Nachtisch.

Ob es jedoch ein Happy-End mit Marie und Francis gibt, das wird vorher noch nicht verraten. Karten für die Show bekommt man im Kurhotel.