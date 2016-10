Lkw kollidiert mit Pkw - Eine Person schwer verletzt

erschienen am 24.10.2016



Eibenstock. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Hyundai am Montagnachmittag auf der S275 zwischen Eibenstock und Wildenthal ist der Hyundai-Fahrer schwer verletzt worden.

Ersten Angaben zufolge war er in seinem Wagen eingeklemmt und musste von den Feuerwehrleuten befreit werden. Per Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Rettungskräfte aus Eibenstock und Carlsfeld mussten zudem auslaufende Betriebsmittel binden. Die Ladung des Lasters verteilte sich auf der Fahrbahn. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Die Straße musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden. (fp)