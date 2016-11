Lößnitz: Fahrzeug kollidiert mit Baum

erschienen am 19.11.2016



Lößnitz, OT Affalter. Am Freitagabend ist ein BMW von der Hauptstraße in Affalter abgekommen und dort zunächst mit einem Betonpfeiler und daraufhin mit einem Baum kollidiert. Der Fahrer musste mithilfe des Rettungsdiensts und der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Aufprall wurde der Baum stark beschädigt. Da der obere Teil des Baumes angebrochen war, gefährdete er die Einsatzkräfte während der Bergung des Fahrers. Er musste anschließend von den Einsatzkräften der Feuerwehr nach und nach zerlegt werden. Die Ortsdurchfahrt war längere Zeit voll gesperrt. Die Feuerwehren Lößnitz, Affalter, Grüna und Dittersdorf waren mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. (fp)