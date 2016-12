Lößnitzer Skigebiet: Neubeginn nach Weihnachten ist möglich

Der Skihang der Muhme ist ein Geheimtipp unter Wintersportlern. Zuletzt drehte sich der Lift nur noch selten. Das lag nicht bloß an der Witterung.

Von Mario Ulbrich

15.12.2016



Lößnitz. Jetzt soll alles wieder besser werden. Bereits nach Weihnachten könnte sich der Lift im Skigebiet "Auf der Milda" am Lößnitzer Stadtrand wieder drehen - günstige Witterung vorausgesetzt. "Um den Hang beschneien zu können, brauchen wir Minusgrade", sagt Bürgermeister Alexander Troll (CDU). "Sollte das klappen, geht es nach den Feiertagen los." In einer Sondersitzung hat der Stadtrat am Dienstagabend mehrheitlich beschlossen, den Lift vom Alpinen Ski- und Sportverein Lößnitz zu übernehmen.

Im Winter 2016/2017 rechnet die Kommune mit 30 bis 50 Betriebstagen. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung soll vor Ort das Sagen haben. Unterstützt wird er von ehrenamtlichen Helfern. Der Bauhof leistet technische Hilfe. "Es soll wieder regelmäßige Öffnungszeiten geben", sagte Troll gestern. "Zunächst bis 20 oder 21 Uhr, in den Ferien länger."

In den letzten Jahren stand der Lift immer häufiger still, was nicht nur am fehlenden Schnee lag. Ursache waren personelle Probleme des Skivereins. "Uns fehlen die Arbeitslosen", sagt Lutz Hambeck, der Vereinsvorsitzende. "Auf dem Bau wird heute im Winter durchgearbeitet, alle haben zu tun, und einige Rentner, die früher geholfen haben, stehen nicht mehr zur Verfügung."

In der Saison 2015/2016 war der Lift an ganzen drei Tagen in Betrieb. Zwar gab es damals kaum Schnee, aber dank der vorhandenen Schneekanone wären durchaus mehr Betriebstage drin gewesen. "Dieses Jahr hätten wir wohl gar nicht mehr auf den Kopf gedrückt", sagt Vereinssprecher Christian Leichsenring. Die Entscheidung des Stadtrats, den Lift künftig in Eigenregie zu betreiben, macht das Überleben des Skigebiets "Auf der Milda" möglich.

"Wir wollen uns aber nicht aus der Verantwortung stehlen", sagt Leichsenring. "Wir haben der Stadt angeboten, dass unsere Mitglieder weiterhin 1000 Arbeitsstunden pro Jahr auf dem Hang leisten."

Für den Verein ist die Entscheidung auch ein finanzieller Befreiungsschlag. Schon in der Vergangenheit vermochten die Skifreunde den Liftbetrieb nicht ohne städtische Hilfe abzusichern. Die als Darlehen gedachten Vorschüsse konnten zuletzt nicht mehr zurückgezahlt werden. Nun erlässt die Stadt dem Verein auch den Rest eines Kredits, der vor zwölf Jahren für die Sanierung des Lifts ausgereicht wurde.

Außerdem steht die Kommune für die eventuelle Rückforderung von Fördermitteln durch den Freistaat ein. Dazu könnte es kommen, falls der Lift vor 2026 stillgelegt wird. Laut Bürgermeister Troll beträgt die Entlastung des Vereins alles in allem rund 100.000 Euro. Im Gegenzug erhält die Stadt alle Anlagen am Skihang samt Kassensystem, Pistenbully und Beschallungstechnik.

Troll hatte sich für diesen Deal eingesetzt. "Lößnitz will eine Stadt sein, die für junge Familien attraktiv ist", sagte er. "Dazu gehören auch solche freiwilligen Leistungen." Der Stadtrat diskutierte danach mehr als anderthalb Stunden lang hinter verschlossenen Türen. Am Ende gab es drei Gegenstimmen von der Linken und drei Enthaltungen von der SPD. Die Stimmen von CDU und Wählervereinigung Affalter brachten die Liftübernahme auf den Weg.

Pro Saison rechnet die Stadt mit 53.400 Euro Aufwendungen und hofft, 22.500 Euro einzunehmen. Vereinsmitglied Klaus Lötzsch, der den Lift in den 80ern mit aufgebaut hat, glaubt nicht, dass das Skiabenteuer zum Desaster wird. "Wenn auf der Milda Licht ist, kommen die Leute auf dem Nachhauseweg von der Arbeit her. Unser Plus ist die gute Verkehrsanbindung. Gibt es wieder regelmäßige Öffnungszeiten und die Verpflegung klappt, zieht die Milda viele Stundentouristen an."