Machtkampf mit VW lässt ES Guss kalt

Die Schönheider Firma hat das vergangene Jahr trotz des Lieferstreiks gut abgeschlossen, die Auftragsbücher sind voll. Zukunftssorgen hat der Geschäftsführer dennoch.

Von Heike Mann

erschienen am 24.05.2017



Schönheide. Wenn das 1300 Grad heiße, flüssige Eisen den Ofen verlässt, sprühen die Funken. In der Gießerei bei ES Automobilguss in Schönheide ist es nicht nur heiß, sondern auch dunkel vom Ruß und laut von den Metallteilen, die aneinander reiben und aufeinander schlagen. Unentwegt werden hier in sogenannten Sandballen Getriebeteile gegossen. "Acht Millionen Stück pro Jahr, wir sind im Temperguss und in der Massenproduktion Spezialist", sagt der Geschäftsführer Alexander Gerstung.

Das vergangene Jahr wurde gut abgeschlossen, auch für das laufende sind die Auftragsbücher voll. Die "Sommeraffäre" mit Volkswagen, die dem kleinen Ort Schönheide 2016 deutschlandweit Schlagzeilen bescherte, hat laut Gerstung keinerlei wirtschaftliche Auswirkungen auf ES Automobilguss gehabt. "Wir haben uns absolut vertragstreu verhalten - als die Tinte in Wolfsburg trocken war, haben wir Volkswagen sofort wieder beliefert." Daran habe sich bis heute nichts geändert.

Der Lieferstreik von ES Automobilguss und Car Trim in Plauen, die beide zur Prevent-Gruppe gehören, hatte im August 2016 zu Produktionsausfällen an mehreren VW-Standorten geführt, darunter in Zwickau. Die Vereinbarung, die die Prevent-Gruppe daraufhin mit VW ausgehandelt hatte, ist laut Gerstung "safe", weit über das Jahr 2018 hinaus. "Beide Seiten halten sich daran". Planungs- und Rechtssicherheit bestehe für beide Seiten, und das für mehrere Jahre.

Dennoch gebe es in der Belegschaft die Befürchtung, dass die Auseinandersetzung mit VW langfristige Auswirkungen haben kann. So schätzt es Franziska Wolf von der IG Metall ein. Die Frage nach der Beschäftigungssicherung sei mit der Geschäftsleitung noch nicht geklärt. Die IG Metall würde gern für die Kollegen, die jetzt bei ES Guss arbeiten, aushandeln, dass ihr Arbeitsplatz für fünf Jahre sicher ist.

Gerstung sieht anderweitig Herausforderungen. Er kennt die Sorgen um den Arbeitsplatz in der Belegschaft. Die Geschäftsführung will "über die Zeit das Vertrauen zu den Kollegen wieder stärken". 2016 wurde nach Verhandlungen mit der IG Metall ein Haustarifvertrag geschlossen. Aktuell gehen die Verhandlungen weiter. "Uns ist es wichtig, planbare Rahmenbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen", so Gerstung. Wichtig ist das auch, weil im Erzgebirge Fachkräfte rar sind, man aber dringend neue Kollegen und Auszubildende finden muss. Der Altersdurchschnitt der 360 Beschäftigten liegt bei Mitte 40.

Die zweite Herausforderung sieht der Geschäftsführer in politischen Entscheidungen, Stichwort Elektrofahrzeuge. "Es gibt ein Umdenken in der gesamten Branche. Wenn man das in Deutschland meistern will, ist das nur im Schulterschluss zwischen Zulieferern und Automobilherstellern möglich", ist Gerstung überzeugt.

Um nicht abgehängt zu werden, beschäftige man sich bei ES Automobilguss intensiv mit Zukunftsthemen. Für E-Fahrzeuge müssen die Getriebe leichter sein und sie unterliegen anderen technischen Anforderungen.

Möglicherweise führt die Zukunft für das Schönheider Unternehmen auch ein Stück weg von der Autoindustrie, hin zur Zulieferproduktion für Hersteller von Lkw und Eisenbahnen. Gerstung ist dennoch überzeugt: "Der Verbrennungsmotor, egal ob für Diesel oder Benzin, wird weitere 15 bis 20 Jahre seine Bedeutung behalten."

Nach und nach will die Geschäftsführung den "Investitionsstau aus den vergangenen Jahren auflösen". 2016 bis 2018 werden 14Millionen Euro investiert, unter anderem in die Erneuerung der Gießereitechnik. Hoch modern geht es schon in der mechanischen Verarbeitung zu. Das Bohren und Drehen wird dort ausschließlich von Robotern in zahlreichen Maschinenzellen ausgeführt.