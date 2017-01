"Martin Luther war kein Heiliger"

500 Jahre Reformation: Pfarrer aus dem Altkreis Aue-Schwarzenberg erklären im Gottesdienst, welche Bedeutung das für unser Leben hat

erschienen am 19.01.2017



Der Kirchenbezirk Aue feiert den Reformator Martin Luther mit einer eigenen Reihe von Predigten. Initiiert haben das die Pfarrerinnen Elke Seekamp-Weiß und Katrin Seifert. Mario Ulbrich sprach mit Elke Seekamp-Weiß (30) darüber, wieso Luther im Erzgebirge überhaupt so viel Ehre zuteil wird.

Freie Presse: Thüringen ist das Kernland der Reformation. Bei uns im Erzgebirge setzte die Reformation erst später ein. Auf 500 Jahre bringen wir es hier noch nicht. Wieso feiern wir Luther im Erzgebirge trotzdem?

Elke Seekamp-Weiß : Auch Sachsen-Anhalt nimmt für sich in Anspruch, das Kernland der Reformation zu sein. Aber das ist nicht die Frage. Die Reformation strahlte überallhin aus. Deshalb kommen in diesem Jahr evangelische Christen aus aller Welt zu uns, um zu schauen, wo ihre Wurzeln liegen. Das Argument, dass die Reformation im Erzgebirge noch keine 500 Jahre alt ist, kenne ich auch aus meiner Gemeinde. Doch sehen Sie es so: Ganz Deutschland ist im Lutherjahr Gastgeber, und wir ordnen uns in dieses große Fest ein. Ich möchte gerne Gastgeberin sein.

Warum ist Luther für Sie persönlich ein Mann, den man feiern sollte?

Weil er den Kern des Glaubens wiederentdeckt hat: die Liebe Gottes. Viele Menschen hatten damals Angst vor Gott, doch Luther sagte ihnen, dass Gott jeden Menschen liebt, egal, was er leistet oder tut. In einer Zeit, in der die Kirche sehr stark von Macht und Geld korrumpiert war, war das eine Befreiung. Der einzelne Mensch sollte in seinem Glauben nicht mehr von Institutionen abhängig sein oder von anderen Menschen, die ihm Vorschriften machten. Laut Luther stand er nun in direkter Verbindung zu Gott. Ich sehe Luther als einen Wegbereiter unserer modernen Gesellschaft, in der das Individuum sehr wichtig ist.

Und wie feiern Sie Luther im Kirchenbezirk Aue?

Neben den Veranstaltungen, die ohnehin in jeder Kirchgemeinde geplant sind, wollen wir auch als Kirchenbezirk in Erscheinung treten, um zu zeigen, dass wir zusammengehören. Jeden Monat gibt es einen Gottesdienst, der einen anderen Aspekt von Luthers Wirken beleuchtet. Es geht um Luther und die Freiheit, Luther und die Politik, Luther und das Geld und so weiter. Die Gottesdienste finden in der Regel am Sonntagnachmittag statt. So kann jeder sie besuchen, ohne den Sonntagsgottesdienst in seiner eigenen Gemeinde zu versäumen.

Wer zeichnet für die Inhalte der Predigten verantwortlich?

Die Pfarrer, die die Predigten halten. Katrin Seifert und ich haben Themenvorschläge gemacht. Unsere Kollegen haben sich dann ausgesucht, worüber sie schon immer mal predigen wollten. Sie haben aber auch eigene Ideen eingebracht. Die Inhalte basieren auf Texten Luthers. Wir wollen jedoch nicht nur erzählen, wie Luther etwas sah, sondern auch, welche Bedeutung das heute noch für uns hat. Was konkret gepredigt wird - darauf bin ich selber schon sehr gespannt.

Luther war nicht ohne Fehler. So ist er für seinen Antisemitismus bekannt. Ist es nicht problema tisch, ihn auf den Sockel zu heben ?

Martin Luther war ein Mensch, kein Heiliger. Seine Judenfeindlichkeit war ein großer Fehler, der später von den Nationalsozialisten missbraucht wurde. Unsere Veranstaltungsreihe dient nicht dazu, alles in den Himmel zu heben, was Luther gesagt hat. Wir wollen uns auch kritisch mit ihm auseinandersetzen. Luther war nicht perfekt, und ich feiere ihn auch deswegen. Luther sagte, es kommt nicht darauf an, perfekt zu sein, denn da ist einer, der dich nimmt, wie du bist: Gott. Wegen dieser Botschaft Luthers bin ich in die evangelische Kirche gegangen.