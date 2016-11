Messe bringt Unternehmen und künftige Lehrlinge zusammen

Eine Chance für die berufliche Zukunft soll jungen Leuten im Erzgebirge geboten werden. Interessiert sind viele.

Von Ramona Schwabe (Text) und Ralf Wendland (Fotos)

Aue. Jungen Leuten eine Perspektive in der Region geben. Das ist das Ziel. Bei der Ausbildungsmesse Erzgebirge, die am Samstag zum 8. Mal in der Auer Neustadthalle gelaufen ist, haben insgesamt 103 Aussteller Möglichkeiten zur dualen Ausbildung und zum praxisnahen Studium sowie generell berufliche Perspektiven im Erzgebirge aufgezeigt bekommen. Die Branchen-Vielfalt war riesig und reichte von technischen Berufen über das Handwerk bis zu Gastronomie und Verwaltung. Die Initiatoren von der Wirtschaftsförderung Erzgebirge stellten die Messe unter den Slogan: "Hiergeblieben - Deine Chance im Erzgebirge".

Beim Schlendern durch die zur Messehalle umfunktionierte Sporthalle des BSZ in Aue zeigte sich, dass das Angebot an Ausbildungsplätzen wächst. Auch die Nachfrage sowohl auf Ausstellerseite als auch bei den künftigen Auszubildenden ist groß. Nelly Hohenhausen aus Aue hat sich umgeschaut. Die 16-jährige Gymnasiastin ist positiv überrascht: "Das Angebot von regionalen Unternehmen ist auf der Messe sehr umfangreich." In Aue gab es am Samstag ein ständiges Kommen und Gehen. In der Wirtschaft nachgefragt ist besonders der gehobene Facharbeiterbereich. Die Anforderungen steigen, und junge Leute brauchen eine fundierte Ausbildung. Die Ausbildungsmesse ist ein Instrument der Berufsorientierung. Schüler haben Zeit, sich weit im Vorfeld, schon ab der 8. Klasse, zu informieren, um vorbereitet zu sein und zu wissen, worauf es im Beruf ankommt. Experten sind sich einige, dass eine gute Berufsorientierung dazu beiträgt, dass die Zahl der Abbrecher sinkt. Aktuell ist die Situation so, dass es viel mehr Ausbildungsmöglichen gibt als Jugendliche in der Region.