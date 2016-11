Millionenprojekt in Zwönitz: So schön wird die Fabrik-Brache

Jetzt geht's los: Bis 2020 baut die städtische Wohnungsgesellschaft die alte Schuhfabrik zum Pflege-Stützpunkt aus. Doch eine Kleinigkeit fehlt noch.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 01.12.2016



Zwönitz. Es soll so etwas wie das Schlaraffenland für betagte Senioren werden. In der früheren Schuhfabrik in Zwönitz entsteht ab 2017 ein neues Pflege- und Gesundheitszentrum - mit Tiefgarage, Tagespflege, therapeutischen Praxen und 40altersgerechten Ein- und Zweiraum-Wohnungen. Außerdem können die Bewohner einen Betreuungsdienst, etwa fürs Einkaufen und Putzen hinzubuchen, der ihnen das Leben erleichtert.

Bauherr ist die städtische Wohnungsgesellschaft. Geschäftsführer Jens Killian rechnet für das Mammut-Projekt mit knapp vier Jahren Bauzeit. Immerhin gilt es, fünf Etagen mit jeweils 1000 Quadratmeter auf Vordermann zu bringen. An der Rückseite des Gebäudes sind einzelne Balkonanbauten vorgesehen; an der Stirnseite wird ein Aufzug montiert. Im obersten Geschoss sollen zudem 20 Loftwohnungen entstehen. Der Kaltmietpreis: 6 bis 7 Euro pro Quadratmeter.

Etage für Etage, von unten nach oben arbeiten sich die Bauarbeiter vor. Bereits in den nächsten Monaten sollen die Entrümplungsarbeiten in dem Gebäude an der Franz-Schubert-Straße starten, im Sommer die eigentliche Sanierung. "Fußboden, Innenwände, Heizungsinstallationen - alles kommt raus. Wir modellieren das Haus von innen neu", erklärt Killian.

1928 war das Gebäude von Karstadt errichtet worden, damals noch als Strumpffabrik. Später wurde daraus eine Papierfabrik; nach der Wende wechselte die Immobilie erneut den Besitzer und diente ab 1994 als Produktionsstätte für Lampen. Seit der Insolvenz der Leuchtenbaufirma Vieleu im Jahr 2012 verfällt der Bau nun zusehends.

Deshalb will die Stadt handeln. Das Gebäude sei allein aufgrund seiner Größe prägend für Zwönitz, sagt Bürgermeister Wolfgang Triebert (CDU). "Zudem liegt es mitten am Plattenbaugebiet. Wir wollen es nicht zum Schandfleck verfallen lassen." Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf knapp acht Millionen Euro; die Stadt rechnet mit mehr als 800.000 Euro an Fördermitteln. Für die Wohnungsgesellschaft ist es die größte Investition in ihrer Geschichte. Die kommunale Tochterfirma muss dafür eigens einen Kredit über sechs Millionen Euro aufnehmen.

Killian ist sicher, dass das Geld gut angelegt ist, immerhin gebe es für die Quartiere schon eine lange Warteliste. "Wir haben bereits 48Interessenten für die Wohnungen, und zwar ohne großes Werben", sagt er. "Das zeigt, dass der Bedarf nach betreutem Wohnen da ist." Bevor die Bauarbeiten starten, muss die Wohnungsgesellschaft aber noch auf eine Sache warten: die Baugenehmigung. "Wir reichen jetzt den Bauantrag ein. Im Frühjahr liegt sie dann hoffentlich vor", so Killian.