Mini-Eselstute zieht in den Zoo der Minis

erschienen am 10.02.2017



Aue. Der Auer Zoo der Minis hat einen Neuzugang: Sophy, eine zweieinhalb Jahre alte Amerikanische Mini-Eselstute. Sie kommt von einem Züchter aus dem brandenburgischen Velten und ist ein Geschenk des Fördervereins. Sophy gesellt sich zu der fast achtjährigen Amy, einer Zwergeselstute. Mini-Esel dürfen nur maximal 91 Zentimeter groß sein, sonst sind es Zwergesel. Sophy ist nur 76 Zentimeter groß, Amy 89 Zentimeter. Noch teilen sich die beiden Eseldamen ihr Gehege mit den Zwergponys. Das soll sich aber ändern, wenn in drei Monaten noch ein Mini-Eselhengst dazukommt. Dann brauchen die Grautiere mit den langen Ohren einen abgetrennten Bereich. Mit dem männlichen Zuwachs ist die Hoffnung auf Nachwuchs bei den Mini-Eseln verbunden, den gab es in Aue bei dieser Tierart zuletzt im Frühjahr 2014. (ike)