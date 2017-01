Mutmaßlicher Entblößer in Schneeberg gestellt

erschienen am 11.01.2017



Schneeberg. In Schneeberg ist am Dienstagabend ein mutmaßlicher Exhibitionist gestellt worden. Laut Polizei befriedigte sich der Mann gegen 18.30 Uhr in der Karlsbader Straße vor einer 47-jährigen Frau. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin hatte das Geschehen beobachtet und forderte die 47-Jährige auf, in ihr Auto zu steigen. Dann riefen die Frauen die Polizei. Der Mann lief in Richtung Feuerwehrdepot weiter.

Beamte konnten aufgrund der Personenbeschreibung kurze Zeit später einen 42-jährigen Tatverdächtigen stellen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung ermittelt. Die Polizei prüft zudem einen möglichen Zusammenhang mit einem Vorfall vom Samstagabend. Eine Frau war ebenfalls an der Karlsbader Straße von einem Entblößer belästigt worden. (fp)