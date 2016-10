Nachbar bedroht - Polizeikommando stellt Waffen sicher

erschienen am 02.10.2016



Carlsfeld. Ein 32-Jähriger aus Carlsfeld ist am Samstagabend von seinem 59-jährigen Nachbarn verbal bedroht worden. Laut Polizei kamen Einsatzkräfte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit zum Einsatz, da sich der 59-Jährige jeglichem Gespräch verschloss und somit eine Kontaktaufnahme nicht möglich war. Zudem sollte der Mann nach Informationen des Geschädigten auch im Besitz von Waffen sein. Die Beamten überwältigten den 59-Jährigen und brachten ihn anschließend in eine Klinik.

Nach dem Zugriff stellten Polizisten in den Räumen des 59-jährigen Mieters mehrere Waffen, darunter auch eine doppelläufige Schrotflinte sowie einen Bogen mit Pfeilen sicher. Personen kamen bei dem Einsatz, welcher sich bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags erstreckte, nicht zu Schaden. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (fp)