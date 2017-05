Nachwuchs im Zoo der Minis in Aue

erschienen am 17.05.2017



Aue. Im Zoo der Minis in Aue sind am Montag acht Minischeinbabys zur Welt gekommen. Die vier Jungen und vier Mädchen brachten nach der Geburt jeweils rund 150 Gramm auf die Waage. Die Mutter Bambina lebt bereits seit 2006 im Tierpark. Der dreijährige Minischweinvater Olli ist ursprünglich im Saarland zuhause. Noch acht Wochen können die Babys im Zoo besucht werden, danach sollen sie verkauft werden. (fp)