Nachwuchskünstler präsentieren ihre Arbeiten aus Stoff und Holz

Die Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg hat am Wochenende ihre Türen für Besucher geöffnet. Nicht nur potenzielle Studenten warfen einen Blick hinter die Kulissen.

Von Ramona Schwabe

erschienen am 05.12.2016



Schneeberg. Unheimlich facettenreich ist ein Streifzug durch die Räumlichkeiten der Fakultät Angewandten Kunst der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Beim Tag der offenen Tür am Samstag und Sonntag in Schneeberg haben Neugierige die Chance genutzt, einmal hinter die Kulissen zu schauen und die Werkstätten zu besuchen. Dekan Professor Thomas Pöpper ist zufrieden mit der Resonanz: "Es wird gut angenommen. Da wir diesmal mit etwas mehr Personal vertreten sind, bietet sich die Möglichkeit zu viel mehr orientierenden Gesprächen für Studieninteressierte und Projektpartner." In der Fachhochschule gibt es immer etwas Neues zu entdecken. "Es sind jedes Jahr andere Projekte, die präsentiert werden", so Pöpper.

Ob Modedesign, Textilkunst/-design oder Holzgestaltung, auch der Bereich Musikinstrumentenbau, der in Markneukirchen angesiedelt ist, hat sich präsentiert. Eric Henschke ist gelernter Tischler und Gitarrenbauer. Der 26-jährige aus Sachsen-Anhalt möchte sein Wissen vertiefen und hat sich für ein Studium entschieden. "Man lernt im Gitarrenbau nie aus. Jedes Stück Holz ist anders. Man kann eine ganze Menge aus einem Instrument rausholen. Beim Studium hat man den Vorteil, auch experimentieren zu können und für sich einen Weg zu definieren." Wie lange der Bau eines Instrumentes dauert, komme auf die Zielstellung an. Henschke sagt: "Ein einfaches Instrument kann man sicher in 60 bis 80 Stunden bauen, man kann sich aber auch schnell in Details verlieben und wissenschaftliche Recherche betreiben. Dann sind es schnell drei Monate, die ins Land gehen."

Carinya Gärtner ist aus Frankfurt zum Tag der offenen Tür nach Schneeberg gekommen: "Das es die Möglichkeit in Schneeberg gibt, im Bereich Holzgestaltung zu studieren, habe ich über das Internet und von Bekannten erfahren. Jetzt schaue ich mich vor Ort um und der erste Eindruck ist sehr gut. Holz ist, wie ich finde, ein tolles Material." Auch Caroline Möckel aus Werdau kann sich vorstellen, ein Studium in der Holzgestaltung zu beginnen. Die 17-jährige meint: "Holz als Werkstoff gefällt mir gut. Es ist sehr vielseitig und genauso vielseitig sind die Möglichkeiten der Bearbeitung."

Was beim Tag der offenen Tür der Angewandten Kunst nicht fehlen darf, ist eine Modenschau, die an beiden Tagen sehr gut besucht war. Dort haben Studenten einen kleinen Abriss gegeben zu ihren Studien und Abschluss-Arbeiten. Ob klassisch zeitlos oder modern, schlicht oder experimentell - man hat eine große Vielfalt an Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt.