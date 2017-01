Neue Messe im Kulturhaus Aue zelebriert das Feiern

Jugendweihe, Hochzeit oder einfach nur Party machen: 19 Aussteller haben am Samstag gezeigt, wie es geht. Die Idee kam von zwei Auerinnen.

Von Ralf Wendland (Text & Fotos)

erschienen am 09.01.2017



Aue. Im Auer Kulturhaus gab es am Samstag eine Premiere zu erleben. Nicht auf der Bühne, sondern in den Foyers: "Aue feiert", eine Messe, bei der sich alles rund um das Thema Feiern dreht. Grit Schubert, die Inhaberin der Boutiquen Bodychic in Aue und Zwickau, und ihre freiberufliche Mitstreiterin Gabriele Löffler waren die Initiatoren.

Mit der Resonanz zeigten sie sich zufrieden. Schubert sagt: "Wir haben das Thema Jugendweihe und Konfirmation in den Mittelpunkt gerückt, und das dazugehörige Besucher-Klientel haben wir auch begrüßen können. Es waren Eltern mit ihren Kindern da, auch Großeltern haben sich umgeschaut- eben die ganze Familie." 19 Aussteller deckten ein breites Spektrum an Angeboten ab. Begonnen bei festlicher Mode über Frisuren, Kosmetik und Schmuck bis hin zu Konditoreiwaren, Fotografie und Feuerwerk.

Annika Leistner aus Grünhain hat dieses Jahr Konfirmation und nutzte die Gelegenheit, sich zu informieren. Die 13-Jährige meinte: "Es ist interessant hier. Man kann Anregungen mitnehmen."

Dazu beigetragen haben auch zwei Modenschauen, die aktuelle Trends von sportlicher Kleidung über Herrenmode bis zu festlichen Kleidern zeigten. Eine Wiederholung von "Aue feiert" soll es 2018 geben, sagt Grit Schubert, die noch einen Schritt weiterdenkt: "Eine Hochzeitsmesse ist ebenfalls in Planung." Ein genauer Termin dafür steht allerdings noch nicht fest.