Neuer Autobahnzubringer Schneeberg: Unfall mit mehreren Verletzten

erschienen am 14.11.2016



Schneeberg/Weißbach. Bei einem Unfall am Montagabend auf der B 93 bei Schneeberg/Weißbach sind nach ersten Informationen vier Personen verletzt worden, darunter ein Kind. Gegen 18.45 Uhr sind dort an der Kreuzung zur S 282 ein Skoda und ein VW kollidiert. Die Skoda-Beifahrerin wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie mit einem hydraulischen Gerät befreien. Die genaue Unfallursache ist bisher ungeklärt.

Seit Eröffnung des neuen Autobahnzubringers gab es an dieser Kreuzung immer wieder schwerere Unfälle. Die B 93 war voll gesperrt. (fp)