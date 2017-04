Nur eine Brücke darf das Muldetal queren

Theoretisch wäre der Erhalt des Bauwerks möglich. Es ist aber praktisch keine Option. Denn der Naturschutz ist gegen die Nachnutzung.

Von Heike Mann

erschienen am 04.04.2017



Bockau/Zschorlau. Die alte Rechenhausbrücke im Tal der Mulde bei Bockau soll abgerissen werden. Nachdem "Freie Presse" im Zusammenhang mit dem Neubau einer Brücke an gleicher Stelle darüber berichtete, häuften sich die Zuschriften an die Redaktion, in denen sich Leser für den Erhalt des historischen Bauwerks aussprachen. Heinz Schramm aus Zschorlau sieht das Gesamtensemble aus Floßgraben, Rechenhaus und Brücke. Einen Teil abzureißen, sei weder aus denkmalpflegerischer Sicht zu verstehen, noch baulich vertretbar.

Der Schlossermeister ist ein Kenner der Geschichte seines Heimatortes. Zur Brücke hat er viel zu erzählen: Goethe fuhr auf dem Weg zu seiner geliebten Frau von Stein nach Karlsbad 1786 über die noch hölzerne Vorläuferbrücke, im 1. Weltkrieg wurde für das dann steinerne Bauwerk eine eigene Wachmannschaft gebildet, um sie vor Saboteuren zu schützen, die mutige Tat eines deutschen Offiziers verhinderte 1945 die geplante Sprengung, wonach sogar noch die 11. Panzerdivision der Wehrmacht über das Viadukt rollte. Die allererste Brücke an jener Stelle wurde 1558 aus Holz gebaut, zuvor nutzten Pferdefuhrwerke eine Furt durch die Mulde. Mehrfach wurden die Vorläuferbrücken ein Opfer des Hochwassers. 1874 wurde im Zuge des Baus der Bahnlinie Aue-Adorf eine Steinbrücke gebaut. "Immer wird von der Entwicklung des Tourismus geredet, da kann ich einfach nicht verstehen, warum man so ein Bauwerk abreißen will", sagt Schramm. Er sei nicht weltfremd und sehe die Notwendigkeit einer neuen Brücke ein. Doch um sie für Fußgänger und Radfahrer zu nutzen, könne die alte Brücke doch stehen bleiben.

"Ein Erhalt der Rechenhausbrücke wäre natürlich theoretisch denkbar gewesen", räumt Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf Nachfrage ein. Dann folgt das Aber. "Die Brücke befindet sich in einem äußerst schlechten Bauzustand, so schlecht, dass sie fast gesperrt werden müsste." Das Bauwerk könne nur befahren werden, weil es bei einer Notsicherung 2003 an mehreren Stellen geklammert und verankert wurde. Eine Weiternutzung der alten Brücke als Radweg sei auch deshalb nicht möglich, "da das westliche Widerlager der neuen Brücke mit dem alten Bauwerk räumlich konkurriert", heißt es weiter. "Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile wurde der Verkehrssicherheit und dem Naturschutz gegenüber dem Denkmalschutz eine höhere Priorität eingeräumt." Nur ein Brückenbauwerk dürfe das Muldetal an dieser Stelle überqueren, um das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet "möglichst wenig zu belasten". Zwei Brückenbauwerke unmittelbar nebeneinander würden im Muldetal durch die Naturschutzverbände nicht zugelassen. Der Standort der alten Brücke werde "renaturiert".

"Aus Sicht des Denkmalschutzes ist die Brücke nicht erhaltenswert", heißt es von der Landesdirektion Sachsen. Die Behörde macht auf das Bestreben des Zweckverbandes "Muldetalradweg" aufmerksam, der die alte Brücke weiter nutzen wollte. Die Idee sei nicht weiterverfolgt worden. Dafür gebe es zwei Gründe: Der Abriss ist ein Ausgleich für die neue Überspannung der Mulde in dem Schutzgebiet. Hätte der Zweckverband an seiner Idee festgehalten, "würde ein Ausgleichsdefizit entstehen, das zu kompensieren ist" - vom Nachnutzer. "Zudem ist der Nachnutzer in vollem Umfang für den Erhalt und die Sicherung des Bauwerks verantwortlich." Auf einer Skala von 1,0 bis 4,0 hatte die Rechenhausbrücke schon 2010 nur die Note 4, also die schlechteste, bekommen. Durch einen möglichen Nachnutzer wären "umfangreiche Maßnahmen der Verkehrssicherung und Ertüchtigung des Bauwerkes auf seine Kosten und sein Risiko vorzunehmen".