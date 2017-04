Ohne Seiteneinsteiger vielerorts kein Unterricht mehr möglich

Die aktuelle Situation an Grund-, Ober- und Förderschulen ist prekär. Es fehlt an ausgebildeten Lehrern. Und das Angebot von einem, der helfen will und Mathe-Lehrer ist, versickert im Aktenberg.

Von Beate Kindt-Matuschek

05.04.2017



Aue/Schwarzenberg. Viele Lehrer sagen es selbst, aber nur hinter vorgehaltener Hand: "Es ist ein Trauerspiel." Und damit meinen sie die aktuelle Situation in den Schulen. An etlichen Grund-, Förder- und Oberschulen in der Region kann der Unterricht ohne Seiteneinsteiger derzeit nicht mehr abgesichert werden. So lautet auch die aktuelle Einschätzung von Burkhardt Heinze, der seit Februar die Regionalstelle Chemnitz der Sächsischen Bildungsagentur (BA) leitet. Mitte März fand im Landtag eine Gesprächsrunde statt, wo dies genau so eingeschätzt wurde. Die Daten liegen vor.

171 Stellen waren im Februar durch die BA Chemnitz zu besetzen. Doch von den 60 Grundschullehrern die eingestellt wurden, waren mit 29 fast die Hälfte Seiteneinsteiger. Noch schlimmer ist das an den Oberschulen, hier waren es 41 Quereinsteiger der 59 unter Vertrag Genommenen. An den Förderschulen sogar 15 von insgesamt 22, die benötigt wurden, um überhaupt die Stundenpläne erfüllen zu können.

Richtig ist: Seiteneinsteiger bringen andere Lebens- und Berufserfahrungen ein. Die meisten geben sich sichtlich Mühe. Jedoch fehlt ihnen zunächst jegliche pädagogische Methodik. Viele stoßen daher auch sehr schnell an persönliche Grenzen. Etliche schmeißen wieder hin.

Auch die Seiteneinsteiger müssen begleitet und befähigt werden. Dazu dient nicht nur der dreimonatige Crashkurs, den sie absolvieren müssen. Die Schulleiter, Lehrerkollegen und Fachberater sind angehalten, die Seiteneinsteiger zu betreuen. Bleibt noch die berufsbegleitende, pädagogische Qualifikation binnen der nächsten zwei Jahre, zu der sich alle verpflichten müssen. Allerdings hegen da selbst die bildungspolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen Zweifel, ob diese Ausbildungskapazitäten auch vorhanden sind. Zumindest äußerten sie das bei einer kürzlich in Schwarzenberg stattgefundenen Podiumsdiskussion mit Eltern.

Und dann wäre da noch die Option der "Vertretungslehrer", um Unterrichtsausfall zu vermeiden. Die werden laut aktueller Runde im Landtag "dringend gesucht". Damit gemeint seien zum Beispiel Lehramtsstudenten nach der ersten Staatsprüfung oder dem Masterabschluss oder auch ehemalige Kollegen im "Aushilfeprinzip". Problem hierbei sei, dass zu wenige ehemalige Mitarbeiter das auch wollen.

Doch es gibt sie. Peter Sieders- leben aus Wolkenstein ist so einer. Zwar ist der Grundschullehrer für Mathematik und diplomierter Kunsterzieher längst Rentner, aber gesundheitlich absolut fit. "Ich bin zwar schon 1992 aus dem Schuldienst ausgeschieden und in die Wirtschaft gewechselt, aber als ehemaliger Schulleiter weiß ich sehr wohl, wie wichtig pädagogisches Geschick speziell in der Grundschule ist", sagt er.

Bereits im März 2016 habe er sich zunächst beim Landratsamt gemeldet: "Damals ging es speziell um die Grundschule in Buchholz", sagt Siedersleben. Im Landratsamt habe man sich euphorisch gefreut und ihn bezüglich einer Bewerbung an die BA Chemnitz verwiesen. Dort hat der damals 71-Jährige sofort persönlich vorgesprochen und alle notwendigen Unterlagen eingereicht mit polizeilichem Führungszeugnis und allem. Im August 2016, kurz vor Schuljahresbeginn, hatte er noch immer keine Reaktion. Wieder las er in der Zeitung vom Bedarf an Seiteneinsteigern. Da schrieb er im August eine Mail ans Kultusministerium. Von dort ging der Ball zurück an die BA Chemnitz, wo seine Unterlagen zwischenzeitlich auch mal weg waren. Zwei Tage später teilte die BA Chemnitz ihm mit, dass seine Offerte samt Unterlagen in einem Pool für Vertretungslehrer liegen, bisher aber noch kein Einsatzbedarf bestünde. "Ich wollte ja nur helfen. Mir geht's nicht um Geld. Ich hätte auch einen Seiteneinsteiger betreut. Aber offensichtlich braucht keiner Hilfe", sagt Siedersleben feinzynisch.