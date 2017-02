Pkw kollidiert mit Streifenwagen

erschienen am 04.02.2017



Aue. Nach ersten Informationen kam auf der Erdmann-Kircheis-Straße in Aue gegen 9:25 Uhr ein Pkw Seat aufgrund von Straßenglätte ins Rutschen und kollidierte in einer Kurve mit einem Streifenwagen.

Die Fahrerin des Seat wurde zusammen mit ihrem Kind ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Zum genauen Gesundheitszustand kann noch nichts gesagt werden. Die Besatzung des Streifenwagens blieb unverletzt. Die Feuerwehr Aue wurde zur Unfallort gerufen um auslaufende Betriebsmittel zu binden und die Batterie des Seat abzuklemmen. Die Erdmann-Kircheis-Straße ist aktuell wegen der Unfallaufnahme noch voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Untersuchungen aufgenommen.