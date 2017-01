Polizei beschlagnahmt täglich 30 illegale Böller

Immer wieder stellt der Zoll an der Grenze gefährliche Pyrotechnik sicher. Kein Kavaliersdelikt. In Aue standen deswegen jetzt zwei junge Männer vor Gericht.

Von Heike Mann

erschienen am 26.01.2017



Aue/Johann'stadt. Jedes Jahr vor Silvester ziehen Beamte der Bundespolizei hunderte illegale Böller bei Grenzkontrollen aus dem Verkehr. Laut Eckhard Fiedler, Pressesprecher der Bundespolizei, wurden im Bereich der Inspektion Klingenthal, zu dem auch der Altkreis Aue-Schwarzenberg gehört, im vergangenen Dezember 1161 nicht zugelassene Feuerwerkskörper beschlagnahmt. "Rund 900 allein in Johanngeorgenstadt, das wegen des Asia-Marktes in Potucky unser Schwerpunkt ist." Das macht umgerechnet fast 30 Böller am Tag. Weil immer nur stichprobenartig kontrolliert werde, liege die Dunkelziffer deutlich höher. In einem Fall waren es 800Stück, die drei Männer über die Grenze nach Deutschland brachten.

Im Vergleich dazu waren die 20Packungen Silvesterböller plus einige Riesenböller, mit denen zwei junge Männer im Dezember 2015 in Johanngeorgenstadt erwischt wurden, ein kleiner Fisch. Trotzdem handelt es sich dabei um eine Straftat, weswegen die beiden in Aue nun vor Gericht standen. In der Anklage hieß es: Sie haben die Böller aus Tschechien eingeführt im Wissen, dass sie nicht mit den erforderlichen Prüfkennzeichen versehen waren und der Umgang damit in Deutschland verboten ist. "Solche Knaller sind kein Spielzeug", betonte Staatsanwalt Klaus Schlarb.

Beide Männer (18 und 21) zeigten sich geständig; das wirkte sich mildernd auf das Strafmaß aus. Richter Lutz Herrmann erließ als Urteil für den einen 40 Tagessätze à zehn Euro, für den anderen 60 Arbeitsstunden, zu leisten in sechs Monaten.

"Von den Böllern geht auch eine Gefahr für die Allgemeinheit aus", so Polizeisprecher Fiedler. So werde Pyrotechnik "oft zweckentfremdet" eingeführt, "um andere Straftaten zu begehen". Damit werden Automaten aufgesprengt, um an deren Inhalt oder Bargeld zu gelangen, oder sie werden bei Fußballspielen gezündet. Auch um das zu verhindern, werden in der Weihnachts- und Neujahrszeit verstärkt Kontrollen durchgeführt.

Im Fall der beiden angeklagten jungen Männer mahnte der Staatsanwalt, das milde Urteil als Chance zu sehen und keine weiteren Straftaten zu begehen, denn ein unbeschriebenes Blatt sind beide nicht. Fahren ohne Führerschein, versuchte Nötigung mit Androhung von Gewalt, das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und der illegale Besitz einer Schusswaffe haben etwa dem Jüngeren in der Vergangenheit schon Arbeitsleistungen als Strafe eingebracht. Trotzdem gab es von der Jugendgerichtshilfe eine positive Prognose: Mit einer begonnenen Ausbildung habe er eine berufliche Perspektive.

Bitter werden kann es laut Staatsanwaltschaft für den älteren der beiden, wenn er mit weiteren Straftaten auffällt. Er steht zurzeit unter Bewährung. Verstößt er dagegen, muss er ins Gefängnis. Dabei hat er bereits drei von vier Jahren abgesessen. Bei dem 21-Jährigen stehen Brandstiftung, gefährliche sowie vorsätzliche Körperverletzung, Diebstahl, Sachbeschädigung, versuchte Nötigung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen im Strafregister.