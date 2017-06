Polizei klärt mehrere Einbruchdiebstähle auf - Tatverdächtiger in Haft

erschienen am 09.06.2017



Lauter-Bernsbach/Schwarzenberg. Die Polizei hat einen 26-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, innerhalb von zwei Nächten vier Einbruchdiebstähle in der Erzgebirgsregion begangen zu haben. Laut Polizei sind sich die Ermittler aufgrund vorliegender Spuren und der Bilder aus zwei Überwachungskameras sicher, dass der Mann im Zeitraum vom 23. bis 24. April dieses Jahres in vier Gebäude eingebrochen ist. Der aus dem Erzgebirgskreis stammende Mann wurde daraufhin schon am 25. April vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Chemnitzer Staatsanwaltschaft erließ eine Ermittlungsrichterin schließlich Haftbefehl gegen den 26-Jährigen, der sich nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheidet jetzt die zuständige Staatsanwaltschaft.

In der Nacht vom 23. zum 24. April soll der Tatverdächtige gewaltsam in eine Firma in Schwarzenberg eingedrungen sein, die Räume durchsucht und Kleidung im Wert von etwa 350 Euro gestohlen haben. Ihm wird zur Last gelegt, kurze Zeit auch ins Rathaus der Stadt Schwarzenberg eingestiegen zu sein und dort knapp 1800 Euro Sach- und Stehlschaden verursacht zu haben. In der darauf folgenden Nacht wurde Bargeld und ein Handy im Gesamtwert von rund 2500 Euro aus einer Firma in Lauter-Bernsbach gestohlen. Auch bei diesem Einbruch, bei dem zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand, soll der 26-Jährige der Täter sein. Darüber hinaus gilt der Mann als tatverdächtig für einen versuchten Einbruch in eine Lokalität der Stadt, bei dem etwa 250 Euro Sachschaden entstanden sind. (fp)