Polizei sucht nach vermisster 34-Jähriger aus Lößnitz

erschienen am 28.12.2016



Lößnitz. Die Polizei hat sich bei der Suche nach einer vermissten Frau aus Lößnitz an die Öffentlichkeit gewendet. Bei der Gesuchten handelt es sich um die 34-jährige Anja S., die seit Sonntag verschwunden ist. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet, teilte die Polizei mit. Wahrscheinlich hält sie sich im Raum Chemnitz oder Stollberg auf.

Anja S. ist schlank und 1,75 Meter groß. Sie hat blaue Augen und glatte, lange, blonde Haare. Zur Bekleidung ist folgendes bekannt: Die Frau trägt schwarze Schuhe der "Sketchers" mit weißer Aufschrift, eine blau-schwarze Röhrenjeans mit Schlitzen im Kniebereich, einen schwarzer Parka sowie eine cremefarbene Handtasche. Unter Telefon 03771 120 können Hinweise zum Vermisstenfall an die Polizei übermittelt werden (fp)