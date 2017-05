Rätselraten um Polizeieinsatz in Lauter-Bernsbach

erschienen am 17.05.2017



Lauter-Bernsbach. Ein Großeinsatz der Polizei in Lauter-Bernsbach sorgt seit Mittwochmorgen für Rätselraten. Bis zur Stunde durchsuchen Einsatzkräfte ein Haus an der Straße Am Burkhardtswald. Die Polizei hält sich zu den Hintergründen des Einsatzes bedeckt. Laut eines Sprechers unterstützen die Beamten die Stadt Chemnitz. Die Stadt selbst spricht wiederum von einer "Vollstreckungsmaßnahme im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens." Um was es konkret geht, soll vorerst geheim bleiben. "Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, sind keine weiteren Auskünfte möglich", sagt Stadtsprecherin Antje Becher. Nur so viel will sie verraten: "Die Polizei ist in Amts- und Vollzugshilfe für das Ordnungsamt der Stadt im Einsatz."

Laut Berichten von Anwohnern durchsucht die Polizei das Gebäude seit den frühen Morgenstunden. Vor Ort sind acht Streifenwagen und mehr als ein Dutzend Beamte. Beobachtet wurde, dass Leute in weißen Schutzanzügen mehrere Hunde aus dem Gebäude brachten. Wohin sie transportiert werden, ist unklar. Ein Mann aus Lauter-Bernsbach, der zufällig an dem Grundstück vorbeilief, vermutet, dass die Polizei eine illegale Hundezucht hochnimmt. Bestätigen lässt sich das bislang aber nicht. (juef)