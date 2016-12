Rechnungshof hat Landratsamt wegen FC Erzgebirge im Visier

Niedrige Miete und verschenkte Namensrechte: Das Finanzgebaren des Erzgebirgskreises mit dem Fußball-Zweitligisten halten Sachsens Rechnungsprüfer für bedenklich.

Von Uwe Kuhr und Sebastian Siebertz

erschienen am 09.12.2016



Dresden/Aue. Mit dem FC Erzgebirge Aue hat nach dem aktuellen Bericht des Sächsischen Rechnungshofes für 2016 ein weiterer sächsischer Fußballverein abseits des sportlichen Geschehens Probleme. Anders als beim Chemnitzer FC, der derzeit einem Millionendefizit gegenübersteht, geht es in Aue um das Finanzgebaren zwischen dem Erzgebirgskreis und dem FCE. Im Mittelpunkt stehen die niedrige Jahrespacht fürs heimische Stadion sowie die Vermarktung der Namensrechte. Sachsens oberste Rechnungsprüfer haben gestern in Dresden den Kreis dafür gerügt, dass die niedrige Pacht sowie die kostenlose Überlassung der Namensrechte an die Sparkassen rechtlich fragwürdig seien.

So zahle der FC Erzgebirge für das dem Landkreis gehörende Stadion seit 1995 unverändert 51.129,19 Euro im Jahr, sagte Rechnungshofpräsident Karl-Heinz Binus. Diese Summe steht auch 2017 im Haushaltsplan des Kreises. Der Preis ist nur ein Bruchteil branchenüblicher Stadionmieten. Zudem unterblieb im Erzgebirge, die Pacht - wie sonst gang und gäbe - je nach erlangter Spielklasse anzupassen. Dem Vernehmen nach sei die Pachtzahlung für den FCE in der Vergangenheit sogar zeitweise ausgesetzt worden.

Brisant wird die Sache, weil die Rechnungsprüfer einen Verstoß gegen das EU-Beihilferecht wittern. Das trifft vor allem auf die kostenlose Überlassung der Namensrechte zu. Damit habe der Landkreis auf ein Entgelt als Gegenleistung verzichtet und zu seinem finanziellen Nachteil gehandelt, so der Rechnungshof.

Insgesamt 4,5 Millionen Euro kassiert der Verein für den Verkauf der Namensrechte - für die Zeit von 2011 bis 2020. Erworben hatten die Rechte die inzwischen in der Erzgebirgssparkasse vereinten ehemaligen öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Erzgebirge. Seither tragen die Veilchen ihre Heimspiele im "Sparkassen-Erzgebirgsstadion" aus.

Der FCE ist seit Jahren im Profifußball tätig und gilt damit als Unternehmen. Die unterliegen grundsätzlich dem staatlichen Beihilfeverbot, so der Rechnungshof. Damit könnte der Erzgebirgskreis dem in der 2. beziehungsweise 3. Liga spielenden Verein einen Wettbewerbsvorteil verschafft haben. Weil der Landkreis als staatliche Einrichtung die Namensvermarktung dem Verein kostenfrei und ohne marktübliche Gegenleistung überließ, gilt das als geldwerter Vorteil und könnte ein Fall für das Gericht werden. Das Landratsamt verweist darauf, dass es noch keine abschließende Beurteilung in der Beihilfe-Frage gibt.

Wie gering die Stadionmiete in Aue ist, lässt sich im Vergleich zu anderen Klubs bemessen: So stritt man in Erfurt darüber, ob Drittligist Rot-Weiß rund 400.000 Euro für die Nutzung des gerade umgebauten Steigerwaldstadions zahlen soll, Aues Ligakonkurrent Karlsruher SC muss in Zukunft 1,5 Millionen Euro berappen. Beim Halleschen FC, mit einem mit 16.000 Plätzen vergleichbar großen Stadion, lag die Miete vor Jahresfrist bei 140.000 Euro.

"Das kann man nicht miteinander vergleichen", erklärt Michael Voigt, Geschäftsführer des FC Erzgebirge. "Wir mussten sämtliche Betriebs- und Nebenkosten selbst zahlen, haben als Verein einen siebenstelligen Betrag in das Stadion gesteckt." Dies sei seit Beginn des Pachtvertrages zudem sanierungsbedürftig und keine fertige Arena wie in Halle, so Voigt.

Aber auch öffentliche Gelder flossen in die Immobilie: Rund 8,4 Millionen Euro investierten der ehemalige Landkreis Aue-Schwarzenberg beziehungsweise der Erzgebirgskreis laut Rechnungshof-Bericht von 1994 bis 2011 in die Spielstätte. Aus dem Landratsamt sind die gleichen Argumente für die niedrige Miete zu hören. Außerdem sei das Stadion nicht nur für den Profifußball, sondern auch für den Breitensport genutzt worden.

Doch mit Beginn des Umbaus des Auer Stadions 2015 weht ein anderer Wind. Ab 2018, wenn die neue Arena genutzt wird, muss der FCE deutlich tiefer als bislang in die Tasche greifen. Dann werden 350.000 Euro im Jahr fällig, wenn der Klub weiterhin zweitklassig spielt, andernfalls muss er 250.000 Euro aufbringen. Im Gegenzug schießt der Landkreis 100.000 Euro zu den Betriebskosten zu.