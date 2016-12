Reichsbürger im Erzgebirge: So wehren sich die Behörden

Anhänger der Bewegung bereiten den Kommunen in der Region zunehmend Probleme. Nun sichern die Rathäuser ihre Mitarbeiter vor einem neuen Trick ab.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 17.12.2016



Zwönitz/Aue. Das Spektrum reicht von Wichtigtuern, über Querulanten und Verschwörungstheoretiker bis hin zu Rechtsextremisten: Die sogenannten Reichsbürger sind laut sächsischem Verfassungsschutz eine Sammelstätte für Wirrköpfe aller Art. Sie berufen sich auf das Deutsche Reich, stellen sich selbst Fantasiedokumente wie einen "Reichsausweis" aus und leugnen die Existenz der Bundesrepublik. Den Behörden bereiten sie so häufig große Probleme - auch in der Region.

In Zwönitz liegt die Anzahl der Reichsbürger im einstelligen Bereich. Wie Bürgermeister Wolfgang Triebert (CDU) berichtet, gebe es in der Stadt ein Ehepaar, das der Kategorie zuzuordnen sei. "Sie sagen, dass sie unter Selbstverwaltung stehen." Der Mann war in der Vergangenheit bereits mehrmals öffentlich in Erscheinung getreten, klebte ein selbstgebasteltes Staatssiegel an sein Autokennzeichen und focht vor Gericht die Stadtratswahl an - letztlich ohne Erfolg. "Wir kennen noch eine weitere Person, die sich vor Gericht bereits ähnlich geäußert hat."

Die Reichsbürger zahlen keine Steuern, weigern sich Bußgelder zu begleichen - dabei treten sie manchmal auch aggressiv auf. Die Pressesprecherin der Stadt Aue, Jana Hecker, berichtet von Verwaltungsmitarbeitern, die eingeschüchtert worden seien. "Es ist von persönlichen Anfeindungen die Rede." In der Großen Kreisstadt seien insgesamt fünf, sechs Reichsbürger bekannt. Drei hätten schon im Einwohnermeldeamt gestanden und versucht, ihre Personalausweise abzugeben.

Eine Zeitungsumfrage zeigt: mindestens 4500 Deutsche sind Anhänger der Bewegung. Auch die "Freie Presse" berichtete mehrfach. In Sachsen soll es einen "harten Kern" von 500 Personen geben. Wie viele Anhänger es im Erzgebirgskreis gibt, ist nicht bekannt. Aktuelle Zahlen würden dazu noch nicht vorliegen, heißt es beim Verfassungsschutz. Die Behörde nimmt die Bewegung seit diesem Monat als eigenes Beobachtungsobjekt unter die Lupe.

Weil viele Reichsbürger Gesetze und Bescheide nicht anerkennen, sind juristische Auseinandersetzungen nicht selten. Auch Schadenersatzforderungen gegen Bedienstete sind denkbar. Die Rathäuser in der Region haben deshalb nun begonnen, ihre Mitarbeiter gegen die Szene abzusichern. Basis ist eine neue Verwaltungsvorschrift des sächsischen Innenministeriums, die einen besseren Rechtsschutz gewährt.

Dabei geht es um die sogenannte Malta-Masche. Die beginnt mit einer Geldforderung, die im Internet in ein Handelsregister in den USA eingetragen und dann vollautomatisch - also ohne größeren Schadensnachweis - an ein Inkassounternehmen auf Malta abgetreten wird. Folge: Betroffene müssen sich vor einem maltesischen Gericht wehren.

Zwönitz hat die Vorschrift auf der Stadtratssitzung in dieser Woche bereits beschlossen, Aue auch. Weitere Kommunen dürften folgen. Einen Fall der "Malta-Masche" hat es aber weder in Zwönitz noch in Aue gegeben. Auch dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag ist im Freistaat kein Fall bekannt. "Aber es gibt den Mitarbeitern die Sicherheit", erklärt Bürgermeister Triebert. Sein Auer Amtskollege ergänzt: "Wir zeigen hier Flagge, dass wir hinter unseren Mitarbeitern stehen", sagt Heinrich Kohl (CDU). Gerade in Sachsen häuften sich die Fälle von Reichsbürgern. (mit joe)