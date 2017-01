Schnee, der auf Wege fällt

erschienen am 12.01.2017



Für Fußgänger ist er ein Hindernis: Schnee, der auf Wegen liegt. Wenn viel Schnee fällt, kommt die Stadt Aue nicht immer mit der Beräumung hinterher. "Dann haben Hauptstraßen Priorität", erklärt Aues stellvertretende Pressesprecherin Kristina Ebert. In den vergangenen Tagen erreichten die "Freie Presse" dazu kritische Zuschriften von Lesern. So zum Taxistand an der inneren Schneeberger Straße, nahe Postplatz. Taxiunternehmer Bernd Albusberger schrieb, der Platz werde nicht freigeschoben. Für ältere Bürger, die mit dem Taxi fahren, sei das Einsteigen dadurch erschwert. Leser Bert Bettschneider fragte, wieso der Fußsteig bei den Garagen der Bahn an der Erdmann-Kircheis-Strasse nicht beräumt werde. Es habe schon einige brenzlige Situationen zwischen Fußgängern und Autofahrern gegeben. An beiden Orten wurde unmittelbar nach Anfrage bei der Stadt geschoben. Nun fällt wieder Schnee und eine Wiederholung liegt nahe. Bei Problemen können sich Bürger laut Ebert an den Betriebshof wenden. Für Gehwege seien Anlieger, für Straßen sei die Stadt zuständig. (tlie)