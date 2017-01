Schnee kann Busfahrer nicht ausbremsen

Andreas Rodisch steuert sicher durch enge Straßen und vorbei an Schneebergen. Nur die Haltestellen sind ein Problem.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 13.01.2017



Aue. Pünktlich 6.13 Uhr öffnet die Tür seines MAN Niederflurbusses, der auf dem Betriebshof der RVE GmbH in Aue steht. Seine dicke Winterjacke kann er ausziehen, im Bus ist es angenehm warm. "Dafür sorgt der Vorwärmer", sagt er 59-Jährige. "Er sorgt am Morgen für angenehme Temperaturen und ist wichtig für den Motor." Der Bus ist pikobello sauber, keine Spuren von Nässe und Salz.

"Im Winter werden unsere Busse jeden zweiten Tag gereinigt", erklärt Wolfgang Kuhn, Verkehrsmeister Meisterbereich West, wozu neben Aue auch Schwarzenberg, Eibenstock und Johanngeorgenstadt gehören. "Die Reinigung übernimmt eine private Firma. Da wir keine Halle haben, müssen die Frauen den Bus auch bei Minustemperaturen reinigen." Für ihn als Fahrer sei die größte Herausforderung nicht der Schnee, sondern die niedrigen Temperaturen. "Extreme Kälte macht den Fahrzeugen zu schaffen. Im schlimmsten Fall kann die Elektronik ausfallen", so der Verkehrsmeister, der aus Limbach-Oberfrohna stammt. "Aber im Gebirge geht man eh viel lockerer mit dem Winter um."

Busfahrer liebt seinen Beruf, auch wenn die Straßen hoch verschneit sind: "Das A und O sind gute Winterreifen." Im Oktober werden Kombinationsreifen aufgezogen, die ein ganzes Jahr gefahren werden", erklärt er. Zur Winterausrüstung gehören zudem Streueimer, Handschaufel und der Frostschutz in der Scheibenwischanlage.

Seit 27 lenkt einen Bus durch den Winter: "Ich bin darin sogar weniger angespannt als im Pkw, denn ich habe den Eindruck, dass der Bus bei Bedarf schneller steht als das Auto." Morgens geht es zuerst als Leerfahrt mit dem MAN Richtung Bockau. Die Straßen sind gut geräumt und die anderen Autofahrer rücksichtsvoll unterwegs. Immer wieder fahren sie rechts heran und sorgen dafür, dass der Bus ungehindert passieren kann. "Durch die Schneeberge sind die Straßen oft einen halben Meter enger als normalerweise", sagt . Manchmal bekommt dadurch die Stoßstange am verharschten Schnee eine Schramme.

fährt zu einer Haltebucht an der Bundesstraße Richtung Bockau: "Wir sind so gut durchgekommen, deshalb müssen wir hier drei Minuten warten. Es ist wichtig, dass der Fahrplan eingehalten wird." Dann geht es weiter über eine Nebenstraße entlang der Mulde, die deutlich schlechter geräumt ist als die Hauptverkehrsstraßen. "Hier fährt normalerweise kein Linienbus entlang, aber wir holen Schüler ab."

In Zschorlau am Gemeindeamt ist die Bushaltestelle auch schlecht geräumt. Schneeberge türmen sich. hält dennoch mit dem Bus so, dass die Schüler bequem einsteigen können. Ein schmaler Weg ist freigeschaufelt. "Wenn jetzt aber jemand hinten aussteigen will, wird es schon schwierig", erklärt er. Denn am Ausstieg, befindet sich kein frei geschippter Weg. "Da müssen sie drüber klettern." An mehreren Bushaltestellen sieht es so aus.

In Schneeberg "Warte" allerdings liegt kaum noch ein Krümel Schnee. "Das ist vorbildlich", sagt . Auf einen Schlag ist er Bus leer, die Schüler steigen aus.

Die zweite Tour ist eine Linienfahrt auf den Brünlasberg. Dort wird es an einigen Stellen besonders eng, auch weil Autos nicht richtig geparkt sind. Doch Rodisch zirkelt den Bus immer sicher durch die Straßen und kommt pünktlich zurück zum Postplatz.