Schneeberg: Strohballen in Scheune in Flammen

erschienen am 14.12.2016



Schneeberg. Aus bislang unbekannter Ursache haben am Mittwochvormittag in einer Scheune am Wiesenweg in Schneeberg mehrere Strohballen Feuer gefangen. Wie die Regionalleitstelle Zwickau mitteilte, musste eine Person behandelt werden.

Im Löscheinsatz waren den Angaben zufolge die Freiwilligen Feuerwehren Schneeberg, Neustädtel, Grießbach, Bad Schlema und Aue. Zudem war ein Rettungswagen vor Ort. Mit der Wärmebildkamera waren die Brandherde gut auszumachen. Die Scheune konnte jedoch nicht mehr gerettet werden. Derzeit werden noch Restlöscharbeiten vorgenommen. (fp)