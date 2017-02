Schneeberger Oldies sollen sich mehr Gehör verschaffen

Innerhalb des Projekts "Stark im Quartier" ruft die Arbeiterwohlfahrt Erzgebirge eine Seniorenvertretung ins Leben. Sie soll Interessen vertreten - unabhängig von Parteien, Verbänden und kirchlichen Einrichtungen.

Von Georg Dostmann

erschienen am 07.02.2017



Schneeberg. Senioren sollen künftig mehr zu sagen haben. Deshalb hat die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Erzgebirge in Schneeberg eine Seniorenvertretung für Bürger ab 55 Jahren ins Leben gerufen. Dazu fand eine Informationsveranstaltung im Ratssaal statt.

Hintergrund dieses Projekts ist, dass der Anteil der älteren Bevölkerung durch die demografische Entwicklung weiter zunehmen und das Durchschnittsalter steigen wird. Dennoch fühlt sich diese Bevölkerungsgruppe oftmals nur unzureichend in der Gesellschaft vertreten.

Das gesamte Vorhaben nennt sich "Stark im Quartier" und beschäftigt sich mit der Unterstützung von älteren Menschen. Finanzielle Mittel stehen dafür allerdings nicht zur Verfügung, stattdessen läuft alles ehrenamtlich.

"In Deutschland existieren rund 1200 Seniorenvertretungen, im Erzgebirgskreis jedoch bislang keine einzige dieser Art", erklärt Projektmitarbeiterin Kerstin Klöppel. Eine Seniorenvertretung befindet sich zum Beispiel in Zwickau, bei der sich die Awo Erzgebirge auch die nötigen Anregungen für ihr Projekt geholt hat.

"Es können sich bereits Bürger ab 55 Jahren einbringen, da wir auch Menschen suchen, die noch im Arbeitsleben stehen und damit noch einen anderen Blickwinkel auf manche Dinge besitzen. Zudem fällt vielen der Übergang vom Berufsleben zur Rente schwer", so die 33-Jährige. Seniorenvertretungen sollen allgemein die Interessen und Belange älterer Menschen in der Kommune bündeln. Zudem vermitteln sie zwischen älteren Menschen, der Politik, der Verwaltung und weiteren Akteuren und koordinieren außerdem Interessen und Interessengruppen in der Kommune. "Ich hoffe, dass sich Senioren finden, die sich selber für ihre Rechte und Interessen sowie die der Gemeinschaft einsetzen werden", sagt Kerstin Klöppel.

Durch ein aktives Mitwirken in der Vertretung kann beispielsweise die Schaffung von mehr Zebrastreifen gefordert werden. "Manchmal geht es aber auch nur um eine ordentliche Beratung, zum Beispiel, welcher Arzt zu empfehlen ist", so die Eibenstockerin. Sie hofft, dass das Leben vieler Senioren durch die Interessenvertretung etwas lebenswerter wird, da sie mit ihr eine neue Aufgabe erhalten.

Im April soll bereits die erste Mitgliederversammlung stattfinden, bei der die Interessen der Senioren besprochen werden. Der Vorstand wird aus neun Mitgliedern bestehen, die anschließend verschiedene Arbeitsgruppen bilden. Das kann zum Beispiel Mobilität, Sportangebote oder Betreutes Wohnen umfassen und richtet sich danach, was die Senioren sich wünschen werden.

Infoabende: Zur neuen Seniorenvertretung werden noch zwei weitere Informationsabende durchgeführt: am 7. März um 17 Uhr im Haus aktiv in Schneeberg, am 23. März um 18 Uhr im Kulturzentrum Goldne Sonne.