Schon sicher: Ein Mädchen wird Erzistar

Beim Casting für die vierte Staffel des Wettbewerbs waren am Samstag die Jungen in der Unterzahl - und keiner kam weiter.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 02.04.2017



Schneeberg. An einem Tisch sitzen die fünf Juroren. Schräg vor ihnen steht ein Klavier. Zwei Videokameras zeichnen die Auftritte der Casting-Teilnehmer auf. Über ihnen der Schriftzug Erzistar. Zum vierten Mal sucht Musikproduzent Mirko Süß Talente im Erzgebirge ...

Das Casting fand am Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Kulturzentrum "Goldne Sonne" in Schneeberg statt. Manuela Hertel kümmerte sich dort liebevoll um die Teilnehmer, führte sie zum Vorsingen, tröstete sie im Anschluss oder verriet ihnen schon mal, dass die Juroren ganz angetan waren.

45 Anmeldungen gingen ein, knapp 30 Sängerinnen und Sänger stellten sich letztendlich den kritischen Ohren der Jury, wobei Männer deutlich in der Unterzahl waren. Ein "Überflieger" war diesmal gar nicht dabei, keiner der Jungs schaffte es in den eigentlichen Wettbewerb, der aus vier Motto-Shows von Mai bis August besteht. "Wir sind diesmal eine reine Mädchenstaffel", sagt Produzent Süß. Nichtsdestotrotz wird es viel Abwechslung geben, die Klangfarben der Frauen sind vielfältig. "Wir haben zarte Stimmen dabei, richtige Soulstimmen und auch Rockröhren", so Süß.

Viele Teilnehmer wurden beim Casting von einem Freund, einer Freundin oder den Eltern begleitet. Die Aufregung war bei den meisten groß, doch manche hatten ihre Nerven im Griff. Loridana Doll aus Hohenstein-Ernstthal: "Ich atme tief durch und versuche, gar nicht an die Lieder zu denken." Zwar bevorzugt die 18-Jährige, die seit zehn Jahren singt, ruhige Balladen, doch auch die eine oder andere Rocknummer hat sie im Repertoire. Ihr Freund Michel begleitete sie nach Schneeberg.

Vor zwei Jahren war Celina Pollmer (16) aus Arnsfeld zu jung, um mitzumachen, diesmal war aber klar, dass sie einen Versuch wagt: "Ich finde es cool, dass es so etwas im Erzgebirge gibt", sagt die Gymnasiastin. Seit einem Jahr nimmt sie Gesangsunterricht an der Kreismusikschule. Ihre Liebe zur Musik entdeckte sie durch Filme. "Mit dem High-School-Musical fing alles an, da habe ich immer mitgesungen."

Die Juroren waren vier Stunden gefordert und mussten konzentriert arbeiten. "Jeder wird neutral betrachtet", sagte Katja Reichert: "Es ist auch egal, ob dick oder dünn, groß oder klein - das spielt alles keine Rolle. Es geht nur um die Stimme."

Für Rico Einenkel (DJ Ric von Stereoact) war es das erste Mitwirken in einer Jury: "Es ist spannend. Vor allem, wie unterschiedlich die Teilnehmer hier reinkommen." Einige strotzten vor Selbstvertrauen, verwiesen auf große Bühnenerfahrung und - enttäuschten. Andere wirkten aufgeregt und schüchtern, überzeugten aber mit ihrer Mega-Stimme, erzählten die Juroren.

Die Finalisten In den vier Finalshows treten an: Loridana Doll (18) aus Hohenstein-Ernstthal, Emmeline Gödel (17) aus Thalheim, Laura Berger (20) aus Drebach, Lena-Loreen Kürschner (16) aus Rietschen, Celina Pollmer (16) aus Arnsfeld, Celine Georgi (17) aus Lauter, Romy Borowy (32) aus Thalheim, Lisa-Marie Lange (16) aus Scheibenberg, Vivien Kretzschmar (18) aus Hohenstein-Ernstthal und Marie Schulz (16) aus Auerbach/Erz.