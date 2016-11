Schon wieder brennt ein Auto in Lößnitz - Offenbar keine Brandstiftung

erschienen am 09.11.2016



Lößnitz. Ein Wohnmobil ist am Dienstagnachmittag in der Lößnitzer Altstadt ausgebrannt. Der Fiat stand vor einem Haus am Niedergraben. Gegen 16 Uhr wurden die Flammen bemerkt. Die Freiwillige Feuerwehr Lößnitz und der Löschzug Dittersdorf rückten mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus. Wenig später sei das Feuer gelöscht gewesen, sagte Stadtwehrleiter Marcel Richter. Durch den Brand wurde noch ein daneben abgestellter VW sowie eine Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro.

Spekulationen, dass auch dieser Fahrzeugbrand auf das Konto des Brandstifters geht, der seit Monaten in der Region unterwegs ist, bestätigten sich indessen nicht. Der Eigentümer selbst sprach am Mittwoch von einem technischen Defekt. Das Solarpanel des Autos habe die Batterie überladen. Statt sich selbsttätig abzuschalten, habe sie Feuer gefangen. Die Familie hatte das Wohnmobil erst vor rund zwei Wochen als Gebrauchtwagen gekauft. "Wir hatten es noch nicht mal eingeräumt", sagte der Eigentümer, der jetzt auf eine Regulierung des Schadens durch seine Versicherung hofft.

Die Polizei bestätigte die Angaben zur Brandursache inzwischen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei von einem technischen Defekt auszugehen. (mu)