Schon wieder brennt ein Auto in Lößnitz - Polizei sucht nach Zeugen

erschienen am 08.11.2016



Lößnitz. Ein Wohnmobil ist am Dienstagnachmittag in der Lößnitzer Altstadt ausgebrannt. Der Fiat stand vor einem Haus am Niedergraben. Gegen 16 Uhr wurden die Flammen bemerkt. Die Freiwillige Feuerwehr Lößnitz und der Löschzug Dittersdorf rückten mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus. Wenig später sei das Feuer gelöscht gewesen, sagte Stadtwehrleiter Marcel Richter. Durch den Brand wurde noch ein daneben abgestellter VW sowie eine Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro.

Unklar blieb zunächst, ob auch dieser Fahrzeugbrand auf das Konto des Brandstifters geht, der seit Monaten in der Region unterwegs ist. Gegen Abend rückten die Brandursachenermittler der Kripo an. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03771/120 zu melden. (mu/fp)