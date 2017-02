Schornstein in Zschorlau in Flammen

erschienen am 06.02.2017



Zschorlau. Der Schornstein eines Wohnhauses am Mühlenweg in Zschorlau hat am Sonntagabend Feuer gefangen. Kurz vor 21 Uhr wurden die Feuerwehren Aue, Zschorlau, Albernau und Burkhardtsgrün alarmiert.

Mithilfe des Schornsteinfegers konnten die Rettungskräfte die Esse reinigen. Gegen 22.40 Uhr war der Einsatz beendet. (nkm/fp)