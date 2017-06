Sie hat nur Einsen auf dem Zeugnis

Marlen Otto ist ein extrem seltenes Kunststück gelungen: Sie hat bei ihrem Realschulabschluss in allen Fächern ein "sehr gut" geholt. Jetzt verrät sie ihr Erfolgsrezept.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 15.06.2017



Bad Schlema. Für Marlen Otto ist die 15 die Glückszahl. So viele Einsen hat die junge Frau (16) aus Bad Schlema nämlich auf ihren Abschlusszeugnis stehen, das sie morgen überreicht bekommt. In Englisch, Deutsch, Chemie, Sport, ja sogar im Schülerschreck-Fach Mathe: überall steht ein "sehr gut". Die Noten 2, 3 oder schlechter - Fehlanzeige. Die Realschule beendet sie mit dem Traumergebnis 1,0.

Wie die Leiterin der Oberschule Westerzgebirge in Schlema, Angela Schubert, berichtet, ist Otto die erste Schülerin überhaupt an der Einrichtung, der das gelingt. "Vor drei Jahren gab es bei uns mal zwei Schüler, die zwar viele Einsen, aber auch eine Zwei dabei hatten", sagt sie. Dazu gehöre einiges. Otto beschreibt sie als eine zuverlässige junge Frau, die ein offenes Ohr für andere habe. "Sie ist keine Streberin."

Otto selbst gibt sich angesichts des Erfolgs bescheiden: "Ich weiß nicht, wie ich es angestellt habe." Sie sei schon immer gut gewesen. "Ich hatte meist eine Eins oder Zwei." Einzige Ausnahme: In der 9.Klasse bekam sie in Musik für eine Interpretation des Liedes "Hello" von der britischen Sängerin Adele eine Fünf. "Damit kam ich nicht so klar", erzählt sie heute ganz locker.

Trotz guter Noten: Von allein kommt der Erfolg nicht. "Lernen fällt mir zwar leicht, aber es hat mir nicht immer Spaß gemacht." In der siebten Klasse, erzählt sie, habe es sogar eine Phase in ihrem Leben gegeben, in der sie alles machen wollte, bloß nicht in die Schule gehen. "Ich hatte einfach keine Lust mehr. Die Luft war raus." Doch Otto ließ sich nicht hängen, biss sich durch. Mit Erfolg, wie sich heute zeigt.

Doch fast hätte es mit dem Super-Zeugnis nicht geklappt. Wegen eines "Blackouts", wie sie sagt, hatte sie in der schriftlichen Mathe-Prüfung "nur" die Note 2 geschafft. Eine zusätzliche mündliche Prüfung rettete den Einser-Schnitt. "So aufgeregt wie da habe ich Marlen noch nie erlebt", sagt Schulleiterin Schubert. "Sie hat richtig gezittert." Doch am Ende ging alles gut.

Auf die Traumnote 1,0 reagiert Ottos Umfeld gemischt. "Meine Eltern und Freunde sind nicht wirklich überrascht." Von anderen Leuten werde sie häufig darauf angesprochen, wie man so ein gutes Ergebnis schafft. Ihr Lern-Tipp ist simpel. "Wenn man in die Schule geht, sollte man aufpassen", sagt sie. Den Unterricht aufmerksam verfolgen, Fragen stellen, sich beteiligen. "Das ist die halbe Miete." Wer Einsen sammeln will, sollte zudem zuhause etwas Zeit investieren. Für Otto gehört dazu, immer die Hausaufgaben zu erledigen.

Am Montag wird die junge Frau nun gemeinsam mit anderen sehr guten Oberschülern von Kultusministerin Brunhild Kurth im Sächsischen Landtag geehrt. Sandra Kuhnert von der Oberschule Schönheide ist auch dabei. Sie hat einen Durchschnitt von 1,1 geschafft; auf ihrem Abschlusszeugnis steht nur eine Zwei.

Nach dem Termin will sich Otto erst einmal erholen - und dann weiterlernen. Ihr Plan: Das Wirtschaftsabitur in Schwarzenberg machen. Und dann? "Ich will Grundschullehrerin werden", sagt sie und lacht.