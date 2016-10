Spagat zwischen Baum und KettensÃ¤ge

Spagat zwischen Baum und Kettensäge

Rings um die Talsperre Sosa wurden uralte Bäume gefällt. Jetzt vermodern sie. Ein unnötiger Holzeinschlag, kritisiert die Grüne Aktion Westerzgebirge. Sachsenforst wehrt sich.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 14.10.2016



Eibenstock. Der alte Bergahorn, sagt Christoph Irmisch, war einer der markantesten Bäume im Wald. Um die 100 Jahre alt, knorrig, mit einem unverwechselbaren Merkmal: einem Blechschild aus DDR-Zeiten, das teilweise in den Stamm eingewachsen war. Schutt abladen verboten, stand darauf. "Am Hang hinter dem Ahorn ist damals oft heimlich Müll entsorgt worden", so Irmisch.

Er ist Mitglied der Grünen Aktion Westerzgebirge (GAW), einem regionalen Umweltverein aus Eibenstock. Jetzt steht er vor den zersägten Überresten des alten Bergahorns. Hier oben, an der Forststraße über den Goldbrünnelwiesen, hat der Staatsbetrieb Sachsenforst einen Holzlagerplatz angelegt. Der Bergahorn war dabei im Weg. Die Naturschützer sind sauer. "Mit gutem Willen hätte man diesen Ahorn retten können", sagt Irmisch.

Stephan Schusser, Leiter des Forstbezirks Eibenstock, verteidigt die Fällung des Riesen: "Der Revierförster hat eingeschätzt, dass der Baum sein Alter hatte. Wir brauchen den Platz." Nächstes Jahr plant Sachsenforst hier einen Holzeinschlag. Es sei schwierig, geeignete Lagerflächen zu finden, sagt Schusser.

Der Bergahorn bei den Goldbrünnelwiesen ist nicht der einzige große Laubbaum, dessen Fällung die Grüne Aktion kritisiert. In den Wäldern rings um die Talsperre Eibenstock hat Sachsenforst auch etliche Buchen geschlagen, viele davon 100 bis 120 Jahre alt. Was den Naturschützern aufstößt: Die Bäume wurden zwar zerteilt und das Stammholz an den Waldwegen gelagert. Aber dann kam niemand, um es abzuholen.

An einer Nebenstrecke des Hirschknochenwegs stapelt sich Buchenholz, das von Schimmel und Holzwürmern befallen ist. "Das liegt seit vorigem Jahr hier", so Irmisch. "Nun taugt es nur noch zum Verfeuern." Am Höllengrundweg, nahe der Talsperrenmauer, lag monatelang ein Stapel in ähnlich schlechtem Zustand. "Es ist eine Katastrophe", sagt Irmisch. "Ich bin traurig."

In diesen Fällen trifft Sachsenforst jedoch keine Schuld. "Wir haben dieses Holz verkauft und den vollen Preis dafür erhalten. Aber der Kunde hat es nicht abgeholt", erklärt Forstbezirksleiter Schusser. "Wir bedauern das selber."

Ginge es nach der Grünen Aktion, würden alte Laubbäume am besten gar nicht mehr gefällt. Denn selbst im Sterben stellen sie als Totholz wertvolle Biotope dar. Das aber ist ein Ansinnen, dem Sachsenforst nur teilweise nachkommt. "Wir pflanzen jedes Jahr etwa 400.000 Buchen in unserem Forstbezirk, da ist es legitim, 2000 zu fällen", sagt Stephan Schusser. "Tun wir es nicht, kommt einfach mehr Laubholz aus den Urwäldern in Osteuropa auf den Markt." Allerdings lasse man Tausende Buchen ganz bewusst stehen.