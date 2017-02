Sparkasse will Strafzins einführen

Nach den Instituten im Vogtland und in Leipzig plant auch die Erzgebirgssparkasse, von Kunden Geld für hohe Guthaben zu nehmen. Privatleute sollen verschont bleiben.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 08.02.2017



Aue/Schwarzenberg. Die Negativzins-Politik der Europäischen Zentralbank wirkt sich auf die Region aus. Nach Informationen der "Freien Presse" will in den nächsten Wochen auch die Erzgebirgssparkasse ein sogenanntes Verwahrentgelt einführen. Sprich: Die Bank wird Kunden, die über ein hohes Guthaben verfügen, dafür keine Zinsen mehr bezahlen, sondern ihnen Geld abziehen. Einen solchen Strafzins hatten zuvor schon die Sparkassen Leipzig und Vogtland verhängt.

Ab welcher Guthabenhöhe der Strafzins greift, wie hoch er ausfällt und ab wann er erhoben wird, ist noch nicht bekannt. Ein Sprecher der Sparkasse wollte keine Details nennen. Er verwies darauf, dass das Unternehmen spätestens nächste Woche eine Erklärung dazu abgeben werde. Privatkunden sollen von dem Strafzins offenbar vorerst verschont bleiben. Doch auch dazu äußerte sich die Sparkasse noch nicht.

Bei der Sparkasse Vogtland müssen Firmen, Kommunen und Vereine mit mehr als 100.000 Euro auf dem Konto ab April 0,4 Prozent Strafzins zahlen. Für neue Kunden gilt dies bereits seit 1. Februar.

Die Kommunen im Erzgebirge würden von einer solchen Maßnahme überrascht. Betroffen wäre unter anderem die Große Kreisstadt Aue, die über ein entsprechend hohes Guthaben bei der Erzgebirgssparkasse verfügt. "Bisher ist uns über einen Strafzins aber nichts bekannt", sagt Stadtsprecherin Jana Hecker.

Gleiches gilt für die Kreisstadt Annaberg-Buchholz. Weder durch die Sparkasse noch durch andere Geldinstitute, mit denen Annaberg in Geschäftsbeziehungen stehe, sei die Absicht geäußert worden, Strafzinsen erheben zu wollen, erklärt Stadtsprecher Matthias Förster.

Schwarzenbergs Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer (CDU) gibt ebenfalls an, keine entsprechende Ankündigung erhalten zu haben. Daher wisse man auch noch nicht, wie man auf die Einführung von Negativzinsen reagieren werde. Die Stadt Leipzig hatte angekündigt, ihre Sparkassen-Guthaben auf andere Banken umzulenken, die noch keine Strafzinsen verlangen. Die Sparkasse Leipzig erhebt den Negativzins ab 500.000 Euro. Auch hier bleiben Privatkunden unbehelligt.

"Wir würden längerfristige Anlagemodelle prüfen, selbst solche mit null Prozent Zinsen", sagt Gisela Clausnitzer, Sprecherin der Großen Kreisstadt Marienberg. Von einem Strafzins ab 100.000 Euro Guthaben wäre auch Marienberg betroffen.

"Die Kommunen im Erzgebirge müssen Draghis bittere Suppe auslöffeln", sagt der Auer Stadtrat Tobias Andrä in Anspielung auf den Präsidenten der EZB, Mario Draghi. Andrä beruft sich auf Informationen aus der Erzgebirgssparkasse. Er habe zudem wissen wollen, wie sich die Niedrigzinspolitik auf die Sponsoring-Aktivitäten der Sparkasse auswirke. Man habe ihm versichert, dass die Unterstützung für Vereine und Projekte beibehalten werden soll. "Mittelfristig werden die üppigen Zeiten in Sachen Sponsoring aber wohl vorübergehen", so Andrä.