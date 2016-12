Stadt Lößnitz übernimmt Skigebiet "Auf der Milda"

erschienen am 13.12.2016



Lößnitz. Reichlich zwei Stunden dauerte es am Dienstagabend, dann stand fest: Im Skigebiet "Auf der Milda" soll das Flutlicht auch in der bevorstehenden Wintersaison wieder angehen. Das hatte auf Messers Schneide gestanden, weil sich der Skiverein der Stadt mittlerweile außerstande sieht, den Betrieb abzusichern. Nach einer rund anderthalb Stunden dauernden Diskussion, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt wurde, entschied der Stadtrat, dass die Kommune den Skilift übernimmt und künftig in eigener Regie betreibt. Die Linke stimmte dagegen, die SPD-Stadträte enthielten sich ihrer Stimme. Die Mehrheit aus CDU und Wählervereinigung Affalter reichte jedoch für einen deutlichen Mehrheitsbeschluss.

Günstige Witterung vorausgesetzt, soll sich der Lift bereits in den bevorstehenden Weihnachtstagen wieder drehen. Für die gesamte Saison rechnet die Stadt mit 30 bis 50 Betriebstagen und setzt dabei vor allem auf sogenannte Stundentouristen - Skifahrer, die nach der Arbeit auf ihre Bretter steigen und ein paar Abfahrten machen wollen.

Bürgermeister Alexander Troll (CDU) hatte sich eingangs für die Übernahme des Skilifts ausgesprochen. "Lößnitz will eine Stadt sein, die für junge Familien attraktiv ist", sagte er. "Dazu gehören auch solche freiwilligen Leistungen." Die Stadt rechnet pro Jahr mit 53.000 Euro Aufwendungen für das Skigebiet und hofft, etwa 22.500 Euro einzunehmen. In einem schneereichen Jahr könne sogar mal ein Plus eingespielt werden, hieß es. (mu)