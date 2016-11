Stechender Geruch in Eibenstock: Anwohner im Krankenhaus

erschienen am 11.11.2016



Eibenstock. In Eibenstock haben die Anwohner mehrerer Straßen um den Markt über Übelkeit geklagt. Wegen eines stechenden Geruchs in der Luft waren die Rettungskräfte am Donnerstagabend alarmiert worden, wie die Polizei in Chemnitz am Freitag mitteilte. Einsatzkräfte nahmen Wasserproben und führten Messungen durch. Das Messgerät schlug schließlich in mehreren Wohnungen aus. Die Ursache dafür konnte bislang nicht gefunden werden. Vier Anwohner wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen wurden vor Ort ambulant behandelt.