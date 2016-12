Stein auf Asylbewerberunterkunft geworfen: Mann wird zu Geldstrafe verurteilt

erschienen am 13.12.2016



Eibenstock. Ein 49-Jähriger, der im April dieses Jahres einen faustgroßen Stein gegen das Fenster einer bewohnten Asylbewerberunterkunft in Eibenstock geworfen hatte, ist vom Amtsgericht Aue zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Chemnitz und das Operatives Abwehrzentrum Sachsen (OAZ) am Dienstag mit.

Bei dem Vorfall wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden. Die Ermittlungen hatte das OAZ aufgenommen und abgeschlossen. Neben der Geldstrafe muss der Mann auch die Kosten des Verfahrens tragen. Die Entscheidung ist rechtskräftig. (fp)