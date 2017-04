Stereoact steht beim Auer Stadtfest auf der Bühne

erschienen am 04.04.2017



Aue. Zum diesjährigen Stadtfest in Aue vom 14. bis 16. Juli wird der Programmhöhepunkt Stereoact am Freitagabend im Festzelt sein. Die beiden Erzgebirger wurden durch den Hit "Die immer lacht" bekannt. Das Besondere: Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, wie übrigens generell zum Auer Stadtfest. Auch bei der 13. Auflage präsentieren sich zu dem Fest Vereine und Firmen der Stadt, es gibt Mittelalterliches, Musikalisches auf vier Bühnen und eine Irische Nacht rund um den Carolateich. Eröffnet wird das Fest mit einem Lampionumzug und einem Feuerwerk. "Das Stadtfest ist ein wichtiges Marketinginstrument, es zieht viele Leute in die Stadt", sagt Aues Oberbürgermeister Heinrich Kohl. (ike)