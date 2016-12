Straße am Poppenwald sackt ab: Steckt da was im Untergrund?

Um zehn Zentimeter hat sich die Kreisstraße 9115 in den zurückliegenden Monaten gesenkt - just an jener Stelle, an der Heimatforscher einen geheimen Tunnel vermuten.

Von Mario Ulbrich

Bad Schlema. Er wollte eigentlich keinen Wind machen, sagt Eberhard Zenner. Doch als dann eines zum anderen kam, habe er sich verpflichtet gefühlt, die Behörden auf eine mutmaßliche Gefahr im Untergrund hinzuweisen: Verläuft unter der Kreisstraße 9115 am Fuß des Poppenwalds bei Wildbach ein Tunnel aus dem Zweiten Weltkrieg?

Für Zenner, den früheren Pfarrer des Bad Schlemaer Ortsteils, ist dieser geheime Hohlraum mittlerweile zur Gewissheit geworden. Dass die Straße an der betreffenden Stelle jetzt weiter abgesackt ist, bestärkt ihn in seiner Auffassung. Peter Ludwig, Referent für Straßen und Verkehr des Erzgebirgskreises, hingegen sagt: "Eine Absenkung der Fahrbahn durch eingebrochene Stollen oder Tunnel ist nahezu ausgeschlossen." Also nichts als heiße Luft?

Eberhard Zenner schüttelt den Kopf. "Die Absenkung ist ja nur das i-Tüpfelchen. Sie zeigt, dass hier etwas nicht stimmt." Seit dem Beginn seines Ruhestands beschäftigt er sich mit den Geheimnissen des Poppenwalds. Der verstorbene Privatdetektiv Dietmar Reimann suchte hier nach einem Kunstgut-Versteck, andere Forscher brachten eine Anlage der Nazi-Rüstungsproduktion oder die Einlagerung von Falschgeld und Druckplatten ins Gespräch.

Der prominenteste von allen, Stasi-Bernsteinzimmerfahnder Paul Enke, fand sogar ein Dokument, in dem ein Depot an der Bahnlinie von Zwickau nach Karlsbad erwähnt wird. Die Stelle am Poppenwald, wo seit Jahren immer wieder die Straße aufreißt, käme dafür durchaus in Frage. Auf einem Foto, das amerikanische Aufklärungsflieger am 9. April 1945 schossen, ist hier ein verdächtiger Geländeeinschnitt zu erkennen. Eine Tunnelbaustelle?

"Als ich mich vor Ort umgesehen habe, bemerkte ich die Risse in der Fahrbahn", sagt Zenner. Das ist zwei Jahre her. Wünschelrutengänger orteten später einen Hohlraum, den auch der Chemnitzer Techniker Peter Lohr mit einem Georadar fand.

Messungen des Straßenbauamtes bestätigten Anomalien an der besagten Stelle. Bei den von der Behörde veranlassten Bohrungen wurde aber kein Hohlraum gefunden. Die offizielle Lesart ist heute, dass der in den 1950er-Jahren hemdsärmelig angelegte Straßenkörper millimeterweise in Richtung der Bahngleise gleitet. Alte Wismut-Leute erinnern sich zudem an eine tektonische Störungszone, die hier verlaufen soll.

Der Schneeberger Kulturwissenschaftler Günter Eckardt, der bei den Bohrungen anwesend war, behauptet, die Bohrfirma hätte sich nicht an den Plan gehalten. Die Arbeiter hätten das dritte Loch um 1,20 Meter verlegt. "So wurde der Hohlraum verfehlt", sagt Eckardt. Bei Baggerarbeiten unterhalb der Böschung sei zudem der Rest einer Kipplore entdeckt wurden, was ein Hinweis auf frühere Stollenarbeiten sein könne.

Das Grundstück unterhalb der Fahrbahnsenkung gehört dem Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge. Dessen Geschäftsführer Frank Kippig bestätigt, dass es die Grabung gegeben hat. "Wir waren in Sorge um unsere Vererdungsanlage", sagt er. "Aber wir haben nichts gefunden. Die Aktion war sinnlos." Dennoch sei er zu weiteren Untersuchungen bereit, sofern neue, stichhaltige Indizien vorliegen.

Das Straßenbauamt plant seinerseits keine weiteren Bohrungen. Sobald das Wetter es zulässt, soll die Fahrbahnsenkung notdürftig repariert werden, sagt Referent Ludwig. Das weitere Abgleiten der Straße wolle man künftig durch Stützwände verhindern. Deren Bau ist für 2018 oder 2019 vorgesehen. Zuvor steht noch die Sanierung der Betonmauer am Poppenwald an, welche die K 9915 vor Steinschlag schützt.