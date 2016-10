Süßer Wildkatzen-Nachwuchs

Damit sich Servalkater Kenzo nicht einsam fühlt, hat der Zoo der Minis für ihn eine Partnerin angeschafft. Jetzt ist noch mehr Leben im Gehege.

Von Georg Dostmann

erschienen am 25.10.2016



Aue. Servale sind eine kleine Wildkatzenart aus Afrika und in deutschen Tierparks und -gärten nur sehr selten zu bestaunen. Der Zoo der Minis in Aue gehört als eine von rund zehn Einrichtungen dazu und kann jetzt sogar den ersten Nachwuchs vermelden: Am 5. Oktober erblickten ein Männchen und ein Weibchen das Licht der Welt. Die beiden Jungtiere heißen Tabasco und Jolokia und sind derzeit etwa 600 Gramm schwer und 20 Zentimeter groß.

Mit Nachwuchs hatte die Einrichtung nicht unbedingt gerechnet, da Vater Kenzo seit seiner Ankunft im Zoo verhaltensauffällig ist. Zoomitarbeiterin Bärbel Schroller berichtet: "Er war in einem illegalen Tiertransport von Spanien in die Ukraine unterwegs. Zusammen mit den beiden Karakalen Cara und Carl, die bis heute ebenfalls im Zoo der Minis leben, befand sich Kenzo in einem stickigen Container. Diese Tortur hat ihn geprägt." Bei einer polnischen Grenzkontrolle flog der Schmuggel auf. So gelangte Kenzo 2012 nach Aue. Durch seine unbekannte Herkunft können die Mitarbeiter sein Alter auch nur auf rund zehn Jahre schätzen. Partnerin Joy ist drei Jahre alt und kam 2013 aus dem Aachener Zoo nach Aue.

Servale können etwa 20 Jahre alt werden. Sie wiegen ausgewachsen 12 bis 15 Kilogramm und erreichen eine Schulterhöhe bis zu 40Zentimetern. "Maximal ein Jahr kann der Zoo die Jungen behalten", bedauert Bärbel Schroller ein bisschen, "weil sie sich dann mit ihren Eltern in die Haare kriegen würden."