Tiergeburten bei minus 18 Grad: So rüstet sich der Auer Zoo

Gleich vier Zwergziegen sind in den vergangenen Tagen im Mini-Zoo zur Welt gekommen. Wegen strenger Kälte erhalten sie nun im Haupthaus Asyl.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 23.01.2017



Aue. Frost und nächtliche Temperaturen an der Minus-20-Grad-Marke setzen nicht nur uns Menschen zu - sie machen auch den Tieren zu schaffen. Wegen der seit Tagen andauernden Kältewelle hat der Auer Zoo der Minis jetzt den Ziegenstall evakuiert. Alle weiblichen Tiere, die trächtig sind, mussten in einen beheizten Abstellraum des Wirtschaftsgebäudes umziehen.

Zoo-Leiterin Bärbel Schroller erklärt: "Geburten sind bei der Kälte ziemlich heikel." Zwar seien die Ställe dick eingestreut und mit einer Rotlichtlampe ausgestattet, an der sich die Mini-Ziegen wärmen können. Doch das helfe bei Temperaturen von unter minus 5 Grad Celsius wenig. "Da zieht die Kälte trotzdem rein." Für die Neugeborenen, die sehr empfindlich sind, eine Gefahr. "Denn die Jungen sind erst einmal klitschnass. Bis die Mutter sie trocken geleckt hat, könnten die Tiere erfrieren."

So überlebte nur mit Glück ein Ziegen-Baby, das in der Nacht auf Donnerstag bei minus 18 Grad Celsius im Stall zur Welt kam. "Wir hatten bei der Mutter gar nicht mit Nachwuchs gerechnet. Sie hatte kaum einen Bauch", so Schroller. Erst am Morgen entdeckten die Mitarbeiter das eiskalte Tier - und föhnten es langsam warm.

In der neuen Unterkunft brachte eine der Afrikanischen Zwergziegen am Samstag dann noch Drillinge zur Welt. "Das ist außergewöhnlich", sagt die Zoo-Leiterin. "Bei den Dreien ist Mini schon fast kein Begriff mehr. Sie sind so klein wie Meerschweinchen, wiegen gut 700 Gramm." Normal ist bei den Jungtieren ein Gewicht um die 1700 Gramm.

Die Drillingsgeburt ist auch deshalb ungewöhnlich, weil die Ziege mit ihrem Euter nur zwei Jungen versorgen kann. "Eins der drei Zicklein setzen wir deshalb immer an die andere Ziege, die nur ein Junges hat", erklärt Schroller. Doch das sei gar nicht so einfach. "Wir müssen die Ziege austricksen und es heimlich tun, weil sie es freiwillig nicht machen würde."

Wann die Ziegen und ihr Nachwuchs die Notunterkunft verlassen und wieder in den Stall umziehen können, ist noch offen. Schroller: "Das ist davon abhängig, wie lang der Winter dauert." Bleibt es frostig, würde man die Tiere zunächst nur stundenweise rauslassen. "Sie brauchen schließlich Vitamin D und die Sonne." Nach fünf Wochen seien die Jungtiere dann so groß, dass ihnen auch die strenge Kälte nichts mehr anhaben kann.