Tödlicher Unfall: Zwönitzer Firma trauert um Kollegen

Von Jürgen Freitag

erschienen am 08.06.2017



Zwönitz/Stützengrün. Unter der verbeulten Leitplanke steht eine kleine Kerze, die im Sonnenschein flackert. Rote Striche im Zickzackmuster ziehen sich über die Straße. Auto um Auto rauscht darüber. Hier, auf der Staatsstraße 258 in Zwönitz finden sich die Spuren eines tragischen Unglücks.

Ein Mann (51) aus dem Ortsteil Dorfchemnitz hatte am Samstag auf der Trasse bei einem Verkehrsunfall sein Leben verloren. Er war nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Stollberg unterwegs, als er mit einem Auto kollidierte, das von einem Feldweg nach links auf die Straße einbiegen wollte. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Kradfahrer erst gegen die Leitplanke und dann zurück auf die Straße. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Bei Bekannten und Kollegen hält die Bestürzung über die Nachricht seither an. "Ich bin gefasst, aber mir fehlen die Worte", sagt Horst Bösch, der in Sichtweite der Unfallstelle wohnt und den Mann von der Arbeit kannte. "Es geht mir nahe." Groß ist die Anteilnahme auch bei der Firma Falke, dem Arbeitgeber des Unfallopfers. "Für uns ist es ein Schock", sagt ein Mitarbeiter. Der 51-Jährige habe viele Jahre im Unternehmen gearbeitet. Er sei ein verantwortungsbewusster, ruhiger Typ gewesen. "Der Alltag geht jetzt nicht wie gewohnt weiter."

Mitten in das Gedenken platzte gestern die Nachricht eines weiteren Unglücks: Erneut ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in der Region gestorben. Auf der Bundesstraße 169 zwischen Schneeberg und Stützengrün war ein Fahrer (51) am frühen Mittwochmorgen mit einem Auto kollidiert, das in die Torfstraße abbiegen wollte.

Zum genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei - ebenso wie zur Kollision in Zwönitz. Vermutungen, dem Mann aus Dorfchemnitz sei die Vorfahrt genommen worden, will ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht kommentieren. Man suche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, heißt es stattdessen. Anwohner Bösch glaubt, dass es ein generelles Problem mit der Staatsstraße gibt. "Es wird nicht der letzte Unfall bleiben", prophezeit er. Der Grund: "Es wird viel zu schnell gefahren." Die Polizei hält dagegen: Die konkrete Unfallstelle sei bislang nicht als Unfallschwerpunkt bekannt.