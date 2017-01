Trio beweist gutes Gespür fürs Geschäft

Ob im Familienbetrieb oder mit der eigenen Idee: Vielfältig beweisen junge Leute in Aue ihren Unternehmergeist. Drei Firmen haben nun die Chance auf einen Preis.

Von Anna Neef

erschienen am 07.01.2017



Aue. Klein haben sie angefangen und sind als Arbeitgeber erstaunlich gewachsen. Das haben alle Kandidaten gemeinsam, die für den 1. Jungunternehmer-Preis Aue nominiert sind. Vergeben wird die Auszeichnung am 20. Januar beim Neujahrsempfang der Stadt. Die Ehrung rückt junge Leute ins Blickfeld, die für die wirtschaftliche Stärke der Region stehen - dank innovativer Ideen, Mut und Geschäftssinn sowie Kundennähe und Dienstleistung.

Enrico Heymann gibt die Energie der Sonne Schwung. Der 29-Jährige ist seit 2009 Chef der Clen Solar GbR. Die Firma errichtet Photovoltaikanlagen. "Maßgeschneidert - vom Planen und Beraten über Montage bis Wartung", so der Lindenauer. Ins Berufsleben startete er als Versicherungsmakler. "Ich finanzierte und versicherte PV-Anlagen für Klienten." 2009 gründete er mit einem Partner die GbR und plante die Anlagen. Seit vier Jahren installiert und betreut er sie vollumfänglich - mit einem 14-köpfigen Team, darunter ein Lehrling. "Wir wachsen derzeit schnell, bauen eine Außenstelle in der Schweiz auf." 200 Wohnhäuser bestückt Clen Solar pro Jahr. Hinzu kommen 30 große Industrieanlagen. Wichtiges Thema: Speichermedien für die gewonnene Energie. Da müsse man mit der Zeit gehen, um am Ball zu bleiben.

Dirk Bauer-Reich ist Geschäftsführer der Klesch GmbH Kunststoffbeschichtungen. Die Firma wurde 1973 in Baden-Württemberg gegründet. Dass sich der Hauptsitz der Firma seit 2012 in Aue befindet ist auch der Verdienst von Geschäftsführer Dirk Bauer-Reich. "Ich habe meinen Chef zu meinem Geschäftspartner gemacht", skizziert der 36-Jährige seine Karriere, die in der Klesch GmbH in Metzingen begann. "Da war ich Produktionsleiter." Mit der Rückkehr folgte der Kauf einer Halle im Gewerbegebiet und der Start mit fünf Mitarbeitern. Heute arbeitet ein 38-köpfiges Team im Dreischichtsystem vor allem im Bereich der Pulverbeschichtung von Alu-, Stahl- und Gussteilen für die Automobilbranche und Exporte gen Mexiko, Ungarn, China und Polen. Eine zweite Halle soll dazu kommen, so der verheiratete Familienvater, der mit Frau und zwei Kindern in Aue lebt.

André Weiß hat Anfang 2016 das Unternehmen seines Vaters übernommen. Die Firma "Schrauben Weiß" feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. "In unserer heimischen Garage im Stollberger Ortsteil Raum fing alles an", so der 40-Jährige. Sein Vater ging zunächst als "Alleinkämpfer" und Vertreter im Direktvertrieb in die Spur. Nach und nach kamen die Filialen und Mitarbeiter dazu. Heute gehören neun Mitarbeiter sowie Außenstellen in Beierfeld und Zwickau zur Firma. Der Normteilhandel vertreibt alles, was mit Befestigungen zu tun hat - unter anderem Dübel und Schrauben sowie das dazugehörige Werkzeug, Bohrer und Trennscheiben sowie Bauverbrauchsmittel aller Art. "Wir sind breit aufgestellt, setzen auf hohen Service, reagieren schnell und finden Lösungen für fast alles. Vor allem das zählt", so der verheiratete Vater zweier Söhne. Die Mühen zahlen sich aus: Die Kunden kommen aus der ganzen Region.

Der Jungunternehmer-Preis Aue wird 2017 das erste Mal vergeben. Die Ehrung ist mit 1000 Euro dotiert. Stifter sind die Stadt Aue, die Industrie- und Gewerbevereinigung Aue, die Deutsche Bank Aue und "Freie Presse".