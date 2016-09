Unfall mit sechs beschädigten Fahrzeugen

erschienen am 15.09.2016



Bad Schlema. Bei einem Unfall in Bad Schlema sind am Donnerstagnachmittag sechs Fahrzeuge beschädigt worden. Ersten Angaben zufolge waren zwei Fahrzeuge auf der Lößnitzer Straße zusammengestoßen und dann gegen vier weitere Autos geprallt.

Offenbar wurde eine Person verletzt. Nähere Angaben liegen nicht vor. (nikm)